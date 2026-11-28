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Rasa marah menyelimuti bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, meski timnya meraih kemenangan atas Al-Hazem di Roshn Saudi League.

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Al-Nassr menang 1-0 atas tuan rumah Al-Hazem dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu ini di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah, Buraidah, pada pekan ke-13 Roshn Saudi League.

Jurnalis Ratiban Al-Dosari mengunggah sebuah video melalui akun pribadinya di "X" setelah laga usai, yang memperlihatkan Ronaldo dalam keadaan marah saat berdiri di pinggir lapangan.

Bintang asal Portugal itu terlihat berbicara sendiri dan terus membuat sejumlah gerakan yang menunjukkan kemarahannya, sementara para pemain Al-Hazem berdatangan menghampirinya untuk bertukar salam setelah pertandingan berakhir.

Ronaldo gagal mencetak gol dalam laga tersebut, sehingga langkahnya menuju gol ke-1.000 sepanjang kariernya tertahan. Jika tercapai, ia akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu meraih pencapaian tersebut. Saat ini, koleksi golnya tertahan di angka 987.

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Torehan Ronaldo di Roshn Saudi League juga tertahan di angka sembilan gol, sehingga ia tetap berada di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak musim ini, tertinggal lima gol penuh dari penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney.

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Satu-satunya gol Al-Nassr dicetak oleh gelandang mereka yang juga berasal dari Portugal, Samu Costa, pada menit ke-25. Bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti di depan gawang yang kosong setelah terjadi kemelut.

Meski wasit telah mengesahkan gol tersebut, Video Assistant Referee (VAR) turun tangan untuk meninjau kejadian itu, tetapi akhirnya menegaskan keabsahan gol pada menit ke-26. Para pemain Al-Nassr pun merayakan keunggulan di kandang lawan.

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Nilai sebenarnya dari gol tersebut melampaui sekadar hitungan skor. Opta, penyedia statistik sepak bola, mengungkapkan bahwa Al-Nassr menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Pro Saudi yang mampu mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun, sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub mana pun di kompetisi tersebut.

Menurut statistik Opta, rentetan gol bersejarah Al-Nassr dimulai pada Desember 2023 saat menghadapi Al-Riyadh. Sejak itu, tim terus membobol gawang lawan dari laga ke laga hingga mencapai pertandingan ke-100 melawan Al-Hazem.

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Catatan luar biasa ini mencerminkan konsistensi serangan yang ditunjukkan Al-Nassr dalam waktu yang lama, serta kemampuan mereka menemukan jalan ke gawang menghadapi berbagai lawan, baik di kandang maupun tandang. Hal itu membuat tim menjadi satu-satunya pemilik pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi.

Rekor ini tercipta ketika Al-Nassr diperkuat sejumlah nama penyerang terkemuka, dipimpin oleh pemain Portugal Cristiano Ronaldo, rekan senegaranya Joao Felix, dan pemain Senegal Sadio Mane, ditambah pemain lain yang turut menjaga ketajaman lini serang tim.

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Dengan demikian, gol Samu Costa ke gawang Al-Hazem menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan Al-Nassr di Roshn Saudi League. Gol itu tidak hanya memberikan keunggulan bagi timnya dalam pertandingan, tetapi juga menandai tercapainya prestasi mencetak gol yang belum pernah diraih tim lain sejak Liga Pro Saudi bergulir.