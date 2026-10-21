Video: Bernardo Silva Pecahkan Rekor Van Nistelrooy, Ikuti Jejak Mbappe dan Beckham

Pemain asal Portugal, Bernardo Silva, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa dengan dua rekor mencolok, setelah mencetak gol pertamanya dengan seragam Real Madrid di kompetisi benua tersebut. Ia menjadi pemain asing tertua yang melakukannya bersama klub asal ibu kota Spanyol itu, sekaligus bergabung dengan daftar langka yang beranggotakan lima pemain yang sebelumnya pernah menjebol gawang tim tersebut sebelum akhirnya mencetak gol untuk Real Madrid.

Silva membuka keunggulan gol Real Madrid atas Leipzig, mengantarkan timnya meraih kemenangan 4-1 pada Rabu malam ini dalam pertandingan pekan ketiga fase liga di turnamen benua tersebut.

Menurut statistik "Opta", Silva berusia 32 tahun dan 72 hari ketika mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid di Liga Champions, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang pemain asal Belanda, Ruud van Nistelrooy, yang mencapai pencapaian tersebut pada usia 30 tahun dan 87 hari, saat ia menjebol gawang Dinamo Kiev pada September 2006.

Pencapaian bintang asal Portugal itu tidak berhenti pada rekor usianya, karena pakar statistik Spanyol, Mister Chip, mengungkap bahwa pemain tersebut masuk ke dalam daftar yang hanya beranggotakan 5 pemain yang mencetak gol untuk Real Madrid di Liga Champions Eropa setelah sebelumnya pernah menjebol gawang klub tersebut selama penampilan mereka bersama klub lain.

Daftar itu memuat nama-nama besar dalam sejarah sepak bola Eropa, yaitu Ruud van Nistelrooy, yang mencetak gol ke gawang Real Madrid dengan seragam Manchester United, David Beckham bersama klub Inggris yang sama, Alvaro Morata dengan seragam Juventus, Kylian Mbappe ketika masih menjadi pemain Paris Saint-Germain, dan Antonio Rudiger selama periodenya bersama Chelsea, sebelum akhirnya disusul oleh Bernardo Silva, yang sebelumnya pernah menjebol gawang klub ibu kota Spanyol itu dengan seragam Manchester City.