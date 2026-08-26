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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Berkat hadiah Abu Al-Shamat, Al Ahly singkirkan Auckland dan tantang Sundowns

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arab Saudi
Selandia Baru

Kemenangan sulit bagi tim Saudi

Saleh Abu Al-Shamat memimpin Al-Ahli Saudi ke babak kedua Piala Interkontinental Antarklub 2026, setelah kemenangan sulit atas tamunya, Auckland dari Selandia Baru, dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Al-Inma, dalam babak pertama turnamen internasional tersebut.

Saleh Abu Al-Shamat mencetak satu-satunya gol pada menit ke-63, setelah aksi cepat bak roket dari Eduard Spertsyan di sisi kanan, yang bergerak hingga batas kotak penalti dan mengirimkan umpan istimewa kepada Abu Al-Shamat, yang mengeksekusinya dengan brilian ke dalam gawang pada sentuhan pertamanya di pertandingan.

Al-Ahli pun menetapkan janji temu dengan Sundowns dari Afrika Selatan pada 19 September di babak kedua Piala Tiga Benua: Asia, Afrika, dan Oseania.

Pertandingan berlangsung minim peluang nyata kecuali beberapa upaya dari Al-Ahli, di mana Auckland mengunci rapat pertahanannya pada babak pertama, yang tampil lebih buruk dibanding babak kedua dari sisi level kedua tim.

Pada babak kedua, penampilan Al-Ahli membaik, dan mereka berhasil mencetak satu-satunya gol serta membuang beberapa peluang setelahnya.



   Tugas menjadi lebih mudah setelah pengusiran Sam Cosgrove, pemain Auckland, pada menit ke-89 dengan kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Al-Ahli.

Menit-menit berikutnya berlalu tanpa hal baru, di mana Al-Ahli menguasai bola, sementara Auckland berusaha malu-malu menciptakan ancaman dengan harapan menyamakan kedudukan namun tanpa hasil, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim Saudi tersebut.

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