Saleh Abu Al-Shamat mengantarkan Al-Ahli Saudi ke babak kedua Piala Interkontinental Antarklub 2026, setelah kemenangan sulit atas tamunya, Auckland dari Selandia Baru, dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion Al-Inma, pada babak pertama turnamen dunia tersebut.

Saleh Abu Al-Shamat mencetak satu-satunya gol pada menit ke-63, setelah akselerasi secepat kilat dari Eduard Spertsyan di sisi kanan, yang menembus batas kotak penalti dan melepaskan umpan istimewa kepada Abu Al-Shamat, yang menceploskannya dengan cerdik ke dalam gawang, pada sentuhan pertamanya dalam pertandingan itu.

Al-Ahli pun akan menghadapi Sundowns dari Afrika Selatan pada 19 September di babak kedua Piala Tiga Benua: Asia, Afrika, dan Oseania.

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Pertandingan berlangsung minim peluang nyata, kecuali beberapa upaya dari Al-Ahli, di mana Auckland memperkokoh pertahanannya pada babak pertama, yang kualitasnya lebih rendah dibanding babak kedua dari segi penampilan kedua tim.

Pada babak kedua, performa Al-Ahli membaik, dan berhasil mencetak satu-satunya gol, serta menyia-nyiakan sejumlah peluang setelahnya.









Tugas menjadi lebih mudah setelah pengusiran Sam Cosgrove, pemain Auckland, pada menit ke-89 dengan kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Al-Ahli.

Menit-menit berikutnya berlalu tanpa hal baru, di mana Al-Ahli menguasai bola, sementara Auckland mencoba dengan malu-malu menciptakan ancaman dengan harapan menyamakan kedudukan namun sia-sia, hingga laga berakhir dengan kemenangan tim Saudi tersebut.

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