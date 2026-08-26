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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Berkat hadiah Abou El Chamat, Al Ahly singkirkan Auckland dan pastikan tiket bertemu Sundowns

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Arab Saudi
Selandia Baru

Kemenangan sulit untuk tim Saudi

Saleh Abu Al-Shamat mengantarkan Al-Ahli Saudi ke babak kedua Piala Interkontinental Antarklub 2026, setelah kemenangan sulit atas tamunya, Auckland dari Selandia Baru, dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion Al-Inma, pada babak pertama turnamen dunia tersebut.

Saleh Abu Al-Shamat mencetak satu-satunya gol pada menit ke-63, setelah akselerasi secepat kilat dari Eduard Spertsyan di sisi kanan, yang menembus batas kotak penalti dan melepaskan umpan istimewa kepada Abu Al-Shamat, yang menceploskannya dengan cerdik ke dalam gawang, pada sentuhan pertamanya dalam pertandingan itu.

Al-Ahli pun akan menghadapi Sundowns dari Afrika Selatan pada 19 September di babak kedua Piala Tiga Benua: Asia, Afrika, dan Oseania.

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Pertandingan berlangsung minim peluang nyata, kecuali beberapa upaya dari Al-Ahli, di mana Auckland memperkokoh pertahanannya pada babak pertama, yang kualitasnya lebih rendah dibanding babak kedua dari segi penampilan kedua tim.

Pada babak kedua, performa Al-Ahli membaik, dan berhasil mencetak satu-satunya gol, serta menyia-nyiakan sejumlah peluang setelahnya.



   Tugas menjadi lebih mudah setelah pengusiran Sam Cosgrove, pemain Auckland, pada menit ke-89 dengan kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Al-Ahli.

Menit-menit berikutnya berlalu tanpa hal baru, di mana Al-Ahli menguasai bola, sementara Auckland mencoba dengan malu-malu menciptakan ancaman dengan harapan menyamakan kedudukan namun sia-sia, hingga laga berakhir dengan kemenangan tim Saudi tersebut.

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