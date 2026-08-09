Video: Bencana Terulang, Liverpool Kembali Runtuh dengan Cara Aneh!

Liverpool menerima pukulan telak baru dalam persiapan menyambut musim baru, setelah menyia-nyiakan keunggulan (2-0) dan akhirnya kalah dari klub Prancis, Monaco, dengan skor 3 gol, dalam pengulangan skenario yang mengecewakan atas kekalahan pahit yang dialami tim baru-baru ini dari Leeds United, sesuatu yang mengisyaratkan sulitnya tugas yang menanti pelatih baru Iraola dalam membangun kembali tim setelah kepergian sang legenda, Mohamed Salah.

Liverpool memulai laga dengan kuat dan dominasi yang jelas, di mana Isak membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat tendangan mendatar keras melintasi gawang setelah sebuah serangan kolektif yang memukau, sebelum Wirtz menambah gol kedua sebelum menit ke-30 usai kemelut di dalam kotak enam yard, memberi tim tuan rumah keunggulan nyaman yang membuat kemenangan tampak dalam jangkauan.

Namun keruntuhan pertahanan yang mendadak, yang telah menjadi ciri mengkhawatirkan dalam laga-laga terakhir Liverpool, kembali muncul.

Satu menit menjelang akhir babak pertama, Golovin memperkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti dengan sepakan keras yang bersarang di pojok atas gawang meski Alisson menebak arahnya dengan benar, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1.

Keruntuhan berlanjut di babak kedua, di mana Monaco menyamakan kedudukan hanya 10 menit setelah kembali dari ruang ganti, ketika Biereth memanfaatkan bola muntah dari tepisan Mamardashvili atas tendangan pertamanya, mengejutkan kiper asal Brasil itu dan mencetak gol penyama kedudukan yang kedua.

Kebobolan gol tidak berhenti sampai di situ, karena Vanderson berhasil mencetak gol kemenangan bagi tim Prancis dari tendangan sudut ke tiang dekat, melewati lini pertahanan Inggris dengan begitu mudah yang mencurigakan, sehingga lengkap sudah skenario bencana yang disaksikan di Anfield.

Kekalahan ini merupakan pukulan baru bagi proyek Iraola yang masih berada di tahap-tahap awal, pada musim panas yang menyaksikan perubahan radikal dengan kepergian Salah dan pergantian tim kepelatihan, meski tim meraih dua kemenangan atas Sunderland dan Wrexham dalam laga-laga uji coba sebelumnya.