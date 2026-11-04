Seorang jurnalis Saudi mengungkap kebenaran di balik kabar yang menyebutkan kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, setelah penundaan turnamen Piala Asia 2027.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan, pada pagi kemarin lusa, Selasa, penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027, sehingga akan digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Saudi sedang mempertimbangkan untuk memecat Donis, dan merekrut direktur teknik baru untuk memimpin timnas senior pada turnamen Piala Asia 2027 akhir tahun depan.

Namun, jurnalis Saudi Badr Al-Saqri membantah kabar tersebut, dalam pernyataannya kepada program "Nadina" di saluran "MBC 1".

Pertandingan berikutnya KSA Friendlies 09.30 KOR

Al-Saqri mengatakan terkait hal ini: "Saya menghubungi para pejabat di Federasi Sepak Bola Saudi untuk menanyakan masa depan Donis, dan jawabannya adalah bahwa mereka sama sekali tidak berpikir untuk memecatnya dari jabatannya".

Ia menambahkan: "Tidak ada pemikiran dari pihak Federasi Sepak Bola Saudi untuk merekrut tim kepelatihan baru, dan hal itu akan menjadi sebuah kegilaan jika terjadi, menurut pernyataan sumber yang berwenang itu sendiri".

Ia menutup: "Para pejabat menegaskan bahwa Donis akan tetap bersama timnas Arab Saudi dalam turnamen Asia tersebut, sehingga tidak akan ada masalah dalam memperpanjang kontrak yang berakhir sebelum turnamen itu dimulai untuk jangka waktu satu tahun tambahan".

Kontrak pelatih asal Yunani itu dengan timnas Arab Saudi berakhir pada akhir bulan Juli mendatang, hal yang memicu keraguan seputar kelanjutannya, terlebih beberapa kabar sebelumnya menyebut adanya kemungkinan menyingkirkannya.

Perlu diingat bahwa Donis menangani timnas Arab Saudi sebelum dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan tersingkir dari turnamen itu pada fase grup, namun ia berhasil membawanya meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".