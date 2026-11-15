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Belgia memastikan tiket ke babak perempat final UEFA Nations League setelah kemenangan besar atas tamunya Italia dengan skor 4-1 pada Minggu malam, di penutup babak fase grup.

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Italia memulai dengan menyerang dan mencetak gol cepat pada menit ke-11 melalui Francesco Pio Esposito pada menit ke-11.

Namun tuan rumah membalikkan keadaan atas Azzurri dan mencetak gol penyama kedudukan setelah 4 menit melalui Maxim De Cuyper.

Selang 7 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-22, Nathan Ngoy mencetak gol kedua bagi timnas Belgia, sebelum Jeremy Doku memperlebar keunggulan tuan rumah dengan gol ketiga pada menit ke-26.

Skor tetap bertahan dengan keunggulan Belgia 3-1, hingga Diego Moreira menambah pundi-pundi gol dengan mencetak gol keempat bagi tuan rumah pada menit ke-80.

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Perolehan poin Belgia bertambah menjadi 12 poin di posisi kedua Grup Satu, sehingga melaju ke perempat final bersama Prancis yang menempati puncak klasemen (13 poin).

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Sementara itu, timnas Italia angkat kaki dari turnamen setelah menempati peringkat ketiga dengan 10 poin, dengan catatan bahwa Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Surat kabar Sport mengulas sorotan-sorotan utama pertandingan, di mana Italia berharap mendapatkan malam yang membahagiakan di Brussels. Setelah tampil baik menghadapi Prancis hanya beberapa hari sebelumnya, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final.

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Lebih dari itu, mereka bahkan sudah unggul lebih dulu, hanya 11 menit setelah pertandingan dimulai, berkat gol indah yang dicetak Francesco Pio Esposito menyusul umpan silang dari Caio Dibier.

Namun Belgia asuhan Marc Van Bommel membalikkan keadaan dalam sekejap selama 11 menit.

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De Cuyper mencetak gol penyama kedudukan dalam momen aneh yang diwarnai kekacauan dan intervensi beruntun pada menit ke-15.

Ngoy menambah gol kedua menyusul sepak pojok pada menit ke-22, sebelum Doku mencetak gol ketiga setelah usaha individu yang hebat di dalam kotak penalti pada menit ke-26.

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Dengan demikian gol pembuka Italia berubah menjadi sekadar detail yang berlalu, sementara para pemain asuhan pelatih Roberto Mancini tampak dalam kondisi kebingungan total.

Keadaan bisa saja menjadi lebih buruk bagi Italia sebelum babak pertama berakhir, seandainya kiper Donnarumma tidak menepis kesalahan fatal yang dilakukan Bastoni saat membangun serangan dari belakang, setelah ia menghalau tembakan De Bruyne dari dalam kotak penalti.

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Skenario pertandingan tidak berubah di babak kedua. Meski adanya pergantian yang dilakukan pelatih Roberto Mancini, yang menyaksikan debut bagi talenta muda Alfa Cisse di antara pergantian lainnya, kendali jalannya laga tetap berada di tangan timnas Belgia, yang sebenarnya bisa meraih kemenangan telak seandainya mereka tidak kurang akurat di depan gawang.

De Bruyne menyia-nyiakan dua peluang yang sangat jelas, sementara dua upaya De Ketelaere dan Moreira membentur mistar gawang.

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Gol keempat baru datang pada menit ke-80, ketika Diego Moreira melengkapi empat gol Belgia dengan mencetak gol terakhir dalam pertandingan.

Italia sebenarnya bisa memperkecil selisih di menit-menit akhir, tetapi Lammens menggagalkan timnas Azzurri mencetak gol keduanya, setelah menepis tendangan penalti yang dieksekusi Esposito.

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Kemenangan ini menempatkan Belgia di antara 8 timnas terbaik di UEFA Nations League, dengan mengorbankan Italia yang, meski tampil bagus di fase grup, kembali mendapati diri mereka di luar babak-babak penentu gelar.