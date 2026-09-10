Bayern Munich mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa, Kamis hari ini, dengan kemenangan telak atas tamunya, Bodo/Glimt asal Norwegia (5-0), di Stadion Allianz Arena.

Babak pertama berakhir tanpa gol, setelah raksasa Bavaria itu gagal mengubah peluang-peluangnya menjadi gol, sementara lini pertahanan Bodo/Glimt mampu bertahan dengan sangat baik dan meredam bahaya dari tuan rumah, terutama pada setengah jam pertama pertandingan.

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Namun, di awal babak kedua, Jamal Musiala membuka keunggulan Bayern pada menit ke-47, lewat tendangan dari jarak dekat.





Harry Kane menambah gol kedua pada menit ke-61, ketika ia menyambut sepak pojok Michael Olise dengan sundulan, dan bola mengenai kepala kiper tim tamu sebelum bersarang di gawang.

Menit ke-65 menjadi saksi penampilan pertama bintang Maroko, Ismael Saibari, mengenakan kostum Bayern Munich di Liga Champions Eropa, ketika ia masuk menggantikan Musiala.









Alphonso Davies mencetak gol ketiga bagi tuan rumah pada menit ke-77, lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, sebelum Michael Olise mengukir gol keempat pada menit ke-83, lewat tembakan indah yang juga dilepaskan dari luar kotak penalti.

Pada menit ke-88, tim Norwegia itu menerima pukulan baru, ketika pemainnya, Odin Lurås, diusir langsung dari lapangan setelah menjatuhkan Olise di garis kotak penalti.

Olise menyempurnakan pesta gol Bavaria dengan mencetak gol kelima lewat penetrasi lalu tembakan keras pada menit ke-90+2, sehingga Bayern Munich merebut posisi runner-up fase liga, unggul selisih gol atas Paris Saint-Germain yang memuncaki klasemen.

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