Alessandro Bastoni, bek Italia dan Inter Milan, mencetak gol penyeimbang bagi timnas negaranya (1-1) menghadapi Prancis pada menit ke-68, pada Jumat malam ini di Stadion "de France", dalam laga pekan ketiga UEFA Nations League.

Babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Di awal babak kedua, Michael Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-55, dari tendangan bebas yang dieksekusi pendek oleh Rayan Cherki kepadanya, lalu ia melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang membentur mistar dan masuk ke gawang.

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Namun balasan Italia datang 13 menit kemudian, ketika Bastoni memanfaatkan kesalahan fatal Lucas Da Cunha, yang gagal mengontrol umpan dari Rabiot, sehingga bek Azzurri itu merebut bola di area yang jauh di depan, lalu melaju ke arah gawang untuk menjebol gawang kiper Mike Maignan.

Bastoni pun menambah koleksinya menjadi dua gol pada edisi Nations League kali ini, setelah mencetak gol keunggulan ke gawang Turki beberapa hari lalu, ketika Italia menang (4-1).

Bastoni hampir saja membuat Italia terkena penalti pada menit-menit akhir pertandingan, ketika ia tampak menjatuhkan Michael Olise, tetapi wasit memberi isyarat untuk melanjutkan permainan, sehingga pertandingan berakhir dengan skor imbang (1-1).

Dengan hasil tersebut, poin Prancis bertambah menjadi 7 poin di puncak Grup 1, di atas Belgia yang menjadi runner-up dengan 6 poin, dan Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sementara Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.



