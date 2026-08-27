Barcelona melanjutkan awal musim yang kuat di Liga Spanyol, dan meraih kemenangan berharga atas tamunya Athletic Bilbao dengan skor 2-0, dalam duel yang digelar di Stadion Camp Nou pada ajang La Liga.

Tim Catalan berutang kemenangan ini kepada dua bintangnya, Raphinha yang membuka skor pada menit ke-38 setelah umpan memukau dari Pedri, dan Fermin Lopez yang memastikan kemenangan lewat gol kedua (81), sehingga memberikan pelatih Hansi Flick tiga poin yang layak diraih menghadapi lawan yang ulet.

Babak pertama: Simon bersinar dan VAR anulir gol Barcelona

Barcelona memulai pertandingan dengan tekanan dini, dan Raphinha nyaris mengancam gawang tamu pada menit pertama, tetapi ia dalam posisi offside. Athletic Bilbao membalas dengan cepat melalui serangan berbahaya dari Williams pada menit ke-4 yang menusuk dari sisi kiri dan melepaskan bola yang disingkirkan Cubarsi menjadi sepak pojok.

Barcelona mendapatkan sepak pojok pertama pada menit ke-7 setelah umpan cerdik dari Lamine Yamal ke arah Anthony Gordon yang gagal mengontrolnya. Pada menit ke-10, Yamal melepaskan percobaan pertamanya dengan bola keras yang melintas relatif jauh dari gawang Unai Simon.

Pada menit ke-13, Fermin Lopez memimpin serangan terorganisasi yang ia umpankan ke Eric Garcia lalu ke Lamine Yamal yang melepaskan bola mudah ke tangan kiper, sebelum Fermin sendiri kembali memimpin serangan berbahaya pada menit ke-15 dengan umpan ke Raphinha yang gagal menjinakkannya.

Lamine Yamal terus mencoba, dan nyaris membuka skor pada menit ke-19 dengan tembakan berbahaya yang dihalau Simon dengan susah payah, sebelum tiang gawang menggagalkannya dari sebuah gol pasti pada menit ke-24 setelah sundulan terarah dari umpan silang Alejandro Balde.

Pada menit ke-26 kiper Simon melanjutkan penampilan gemilangnya dan menghalau umpan lain dari Balde, sebelum Pedri mencetak gol pada menit ke-29 yang dianulir wasit karena offside pada Lamine Yamal, kemudian Fermin Lopez mencoba mencetak gol dari tendangan bebas langsung pada menit ke-34 setelah umpan yang istimewa.

Kelegaan akhirnya datang pada menit ke-38, ketika Pedri mengirim umpan memukau ke Raphinha yang berhasil menggetarkan gawang Simon, sebelum Williams memimpin serangan balik Basque yang berbahaya pada menit ke-39 yang diantisipasi Marc Bernal pada saat yang tepat.

Pada menit ke-41 Lamine Yamal menyia-nyiakan peluang gol kedua setelah berhadapan langsung yang dihalau Simon dengan cemerlang.

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Babak kedua: Mistar Yamal dan penampilan Rodri

Barcelona memasuki babak kedua dengan semangat yang sama, dan Raphinha nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-48 setelah bola terobosan ke kedalaman yang membentur pertahanan Bilbao, dan pada menit ke-51 Lamine Yamal mencuri bola dari pertahanan tamu dan menembaknya dengan keras yang memantul dari mistar gawang Simon dalam peluang paling berbahaya di pertandingan.

Kiper asal Basque itu melanjutkan penampilan gemilangnya dan menyelamatkan timnya dari gol kedua pada menit ke-54 setelah tembakan keras dari Fermin Lopez, sehingga pelatih Hansi Flick turun tangan dan melakukan dua pergantian dengan menarik keluar Marc Bernal dan Raphinha serta memasukkan Rodri dan Dani Olmo dalam penampilan perdana bagi yang pertama.

Athletic Bilbao menunjukkan ketangguhan Basque pada menit-menit berikutnya, dan meski ada umpan terarah dari Lamine Yamal pada menit ke-67 yang disambut Olmo dengan sundulan mudah ke tangan Simon, serta tembakan dari Anthony Gordon pada menit ke-72 yang melintas di samping gawang, Barcelona akhirnya berhasil mengamankan kemenangan.

Pada menit ke-81, Fermin Lopez berhasil mencetak gol kedua bagi Barcelona, mematikan harapan Bilbao dan memberikan timnya kemenangan yang layak, yang menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan persaingan gelar.

Menit-menit terakhir pertandingan berlalu tanpa bahaya yang berarti dari kedua pihak seolah keduanya sudah menyerah pada hasil, meski wasit menghitung 4 menit waktu tambahan, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Blaugrana.