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Barcelona menegaskan bahwa mereka hanya mengenal bahasa kemenangan setelah meraih kemenangan layak 4-1 atas tim asal Azerbaijan, Sabah, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam ini, dalam lanjutan matchday kelima fase grup Liga Champions.

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Anthony Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-31, lalu kembali mencetak gol kedua (50) untuk mencatatkan dua gol pribadi dalam laga ini. Karim Adeyemi kemudian mencetak gol ketiga (55), sebelum Gabriel Jesus melengkapi empat gol Barcelona lewat gol keempat (60). Adapun satu-satunya gol Sabah dicetak oleh Mickels (63).

Dengan kemenangan layak ini, Barcelona naik ke peringkat keempat dengan koleksi 12 poin dari 4 kemenangan dan satu kekalahan. Sebaliknya, tim asal Azerbaijan itu berada di peringkat ke-32 dengan 3 poin, hasil dari satu kemenangan dan 4 kekalahan.

Meski Barcelona tampil sangat dominan, tim asal Azerbaijan itu menunjukkan keberanian besar. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi beberapa kali berusaha mencapai gawang Joan Garcia dengan memanfaatkan naiknya kedua bek sayap Barcelona serta kecepatan para pemainnya dalam transisi dari bertahan ke menyerang, sehingga laga berlangsung sangat seru dan antusiasme suporter terlihat jelas.

Namun, pengalaman Barcelona dan kekuatan para pemainnya perlahan mulai berbicara, terutama lewat pergerakan trio penyerang pilihan Hansi Flick, yang membuktikan diri mampu membuat perbedaan kapan saja berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuan bermain di ruang sempit.

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Momen penentu pertama pun datang dan meruntuhkan daya tahan tim tamu. Pada menit ke-30, winger Karim Adeyemi melakukan aksi individu yang apik dan melepaskan umpan silang yang tidak diantisipasi dengan baik oleh kiper, sehingga bola jatuh di depan Anthony Gordon, yang kemudian menceploskannya ke gawang. Gol pertama Barcelona itu langsung memicu perayaan para suporter di tribun.

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Gol tersebut memberi Barcelona kepercayaan diri yang lebih besar dan membuat mereka bermain lebih leluasa. Sabah berusaha kembali ke dalam permainan, tetapi tim Catalan itu berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama dan menutup paruh pertama dengan unggul 1-0.

Di babak kedua, Barcelona tampil dengan mentalitas yang sama sekali berbeda, yakni mentalitas juara yang ingin memastikan kemenangan sejak dini. Mereka meningkatkan tempo, memperketat tekanan, dan mulai mengurung lawan di area pertahanannya sendiri, hingga datanglah rentetan gol yang memastikan hasil laga.

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Gordon menambah gol kedua pada menit ke-50 setelah menyambar bola muntah dari kiper Sabah usai tembakan keras Gabriel Jesus. Gol itu menegaskan penampilan gemilangnya dalam laga ini sekaligus menggandakan keunggulan tim Catalan.

Barcelona tidak memberi lawan kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Mereka terus melancarkan tekanan serangan yang deras dari segala arah, memanfaatkan runtuhnya mental para pemain Sabah setelah gol kedua.

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Pada menit ke-54, Balde menciptakan peluang yang dengan mudah dikonversi menjadi gol oleh penyerang Karim Adeyemi. Gol ketiga Barcelona itu menjadi ganjaran atas penampilan apiknya sepanjang laga, setelah sebelumnya ia juga menjadi kreator gol pertama.

Setelah gol ketiga, laga sepenuhnya berjalan satu arah. Barcelona menguasai seluruh jalannya pertandingan dan memanjakan para suporternya dengan umpan-umpan pendek yang cepat serta pergerakan cerdas yang membuat lini belakang Sabah benar-benar kocar-kacir.

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Giliran Gabriel Jesus yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. Ia menyambar sundulan Kounde dari sepak pojok Gordon dan menceploskan bola ke gawang untuk gol keempat Barcelona, dalam momen yang menegaskan superioritas penuh tim Catalan sebagai tim yang unggul dalam segala hal pada pertemuan ini.

Meski tertinggal empat gol, Sabah menolak menyerah dan berusaha mencetak gol untuk menyelamatkan muka, yang akhirnya terwujud sebelum laga berakhir. Pada menit ke-62, pemain pengganti Mickels berhasil mencetak gol pertama Sabah untuk memperkecil skor menjadi 4-1 sekaligus memberi timnya gol pelipur lara dalam laga sulit melawan raksasa Eropa.