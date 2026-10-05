



Lionel Messi telah bergabung dengan timnas Argentina di pusat latihan Ezeiza untuk mempersiapkan laga terakhirnya mengenakan seragam tim menghadapi Benin selepas tengah malam esok.

Pemain itu telah tiba di negara tersebut beberapa hari lalu dengan pesawat pribadi, untuk persiapan menjalani laga internasional terakhirnya.

Setelah singgah di kota kelahirannya, Rosario, sang penyerang menuju Buenos Aires untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Lionel Scaloni.

Surat kabar "Abola" menyebutkan bahwa, sebagaimana telah direncanakan, ia absen pada laga di Cordoba melawan Bolivia dan kemenangan telak atas Burkina Faso, tetapi ia akan hadir di Stadion Monumental pada hari Selasa mendatang, dalam pertandingan ketiga sekaligus terakhir pada jeda internasional ini, melawan Benin.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Untuk merayakan perjalanan perpisahannya, pemain Argentina itu akan mengenakan seragam khusus yang dirancang istimewa untuk laga ini, yang akan menambah koleksi pribadinya berupa trofi dan penghargaan yang telah ia raih.

Seragam itu memiliki dua garis vertikal lebar berwarna biru muda, serta garis putih di tengah yang dihiasi matahari dari bendera negaranya, selain nama dan nomornya yang terukir dengan warna emas.

Persiapan untuk laga melawan Benin dimulai dengan sesi latihan pada hari Minggu, dan sebagaimana diperkirakan, digelar pesta barbeku besar yang menyajikan berbagai jenis daging, di mana presiden federasi, Claudio Tapia, turut serta dalam acara barbeku itu. Ia menulis: "Semua ini untuk anak-anakku."

Timnas Argentina akan menjalani sesi latihan lain hari Senin ini, dan diperkirakan Lionel Messi serta Lionel Scaloni akan memberikan pernyataan kepada pers sebelum pertandingan.

Namun, tidak semuanya berjalan baik. Persiapan timnas Benin terpengaruh oleh kondisi sulit yang dialami negara tersebut, selain berbagai masalah logistik lainnya, persis seperti yang telah terjadi dengan Burkina Faso, yang mengirim tim U-23 setelah tim utama menolak melakukan perjalanan.







