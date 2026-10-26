Video: Bagaimana Mourinho Mengubah Valdebebas Menjadi Arena Perayaan pada Pukul Dua Dini Hari?

Ini bukan sekadar kemenangan dalam El Clasico, melainkan sebuah deklarasi loyalitas baru. Pada pukul 02.30 dini hari, saat semua orang terlelap dalam tidur, kompleks latihan Valdebebas bergetar oleh gemuruh sorak-sorai.

Di sana, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sang pemenang terbesar pada malam di Camp Nou yang berakhir dengan skor 2-1, tiba dan disambut oleh sesuatu yang bahkan para pendukung Los Merengues paling bersemangat pun tidak menyangkanya.

Kini tidak ada lagi yang tidak yakin. Jika sebelumnya ada segelintir orang yang meragukan manfaat periode kedua Jose Mourinho bersama Real Madrid saat ia tiba Juni lalu, maka kemenangan di El Clasico telah menghapus semua keraguan.

Dengan susunan pemain inti yang dipilihnya dengan sangat cermat untuk menghadapi laga sulit ini, serta sentuhan taktik yang jelas terlihat di setiap menit, semua orang mengakui kerja kerasnya, dan apa yang selama ini diyakini pun terbukti: ia telah merebut hati semua orang.

Pemandangan dini hari Senin: dokumentasi lengkap

Bukti terbesar dari perubahan radikal ini adalah pemandangan yang terekam oleh kamera program terkenal "El Chiringuito". Setelah pesawat tim mendarat dari Barcelona lewat pukul dua dini hari pada hari Senin, Mourinho langsung menuju Valdebebas, dan mendapati sekitar 100 pendukung menantinya.

Itu bukan sekadar singgah sejenak, melainkan perayaan meriah dalam arti sebenarnya. Para suporter menyambut bus tim dan mobil sang pelatih dengan sorak-sorai dan nyanyian, dan ketika Mourinho berangkat menuju rumahnya, ia tidak hanya melambaikan tangan, tetapi juga ikut bertepuk tangan dan membunyikan klakson mobilnya sebagai salam bagi para suporter yang begadang hingga fajar demi dirinya.

Rahasia persatuan Madridista

Keberhasilan Mourinho tidak datang begitu saja. Pelatih asal Portugal yang menghadapi banyak tanda tanya saat kedatangannya itu berhasil mengubah segalanya secara radikal berkat keahlian manajerial yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Di dalam lapangan, itu dilakukan melalui hasil dan penampilan, sementara di luar lapangan melalui pernyataan-pernyataan cerdasnya yang berhasil menciptakan "musuh bersama", entah itu media atau wasit, sehingga membentuk sebuah front yang bersatu dan kokoh antara ruang ganti dan suporter, menjadikan Real Madrid lebih bersatu dari sebelumnya.

Dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, terutama setelah kekecewaan kekalahan pada derby terakhir, adalah bahwa para suporter Real Madrid kini menjalani momen terbaik musim ini.

Di tengah pasang surut sepak bola, ada keyakinan yang mengakar di seluruh penjuru ibu kota bahwa tim ini memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk kembali ke podium juara dengan merebut gelar besar lagi setelah dua tahun absen, dan hanya waktu yang akan membuktikannya.



