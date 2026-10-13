Video: "Badai dalam 7 menit", Arsenal hajar Lille dan pertahankan rekor sempurna

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Arsenal berada di jalur yang tepat di Eropa

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Arsenal meraih kemenangan kedua secara beruntun di fase liga Liga Champions Eropa, kali ini atas tamunya Lille dari Prancis dengan skor 3-0, pada Selasa malam.

Tiga gol Arsenal dicetak oleh Jurrien Timber (menit 64), Eberechi Eze (menit 67) dan Bukayo Saka (menit 71).









Arsenal pun menambah koleksi poinnya menjadi 6 dan menempati posisi ketiga, terpisah dari Barcelona dan Sporting Lisbon hanya oleh selisih gol.

Sementara itu, Lille menelan kekalahan kedua secara berturut-turut sehingga terbenam di posisi ke-32 tanpa poin dan situasinya menjadi rumit sejak awal.

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Babak pertama berakhir tanpa gol, dengan peluang yang sangat jarang tercipta, salah satunya disia-siakan Guimaraes melalui tendangan yang melebar jauh dari gawang setelah serangan cepat Arsenal.

Ueda sempat berhasil menempatkan bola ke dalam gawang untuk keunggulan Lille, namun bendera offside terangkat, sehingga skor tetap sama di Emirates Stadium.





Pada babak kedua, Arsenal bangkit dan sukses mencetak 3 gol dalam rentang 7 menit, membuat lawannya benar-benar frustrasi, serta memanen 3 poin penting dalam perjalanan mereka di level benua.



