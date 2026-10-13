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Video: "Badai dalam 7 menit", Arsenal hajar Lille dan pertahankan rekor sempurna

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Arsenal berada di jalur yang tepat di Eropa

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   Arsenal meraih kemenangan kedua secara beruntun di fase liga Liga Champions Eropa, kali ini atas tamunya Lille dari Prancis dengan skor 3-0, pada Selasa malam.

Tiga gol Arsenal dicetak oleh Jurrien Timber (menit 64), Eberechi Eze (menit 67) dan Bukayo Saka (menit 71).



Arsenal pun menambah koleksi poinnya menjadi 6 dan menempati posisi ketiga, terpisah dari Barcelona dan Sporting Lisbon hanya oleh selisih gol.

Sementara itu, Lille menelan kekalahan kedua secara berturut-turut sehingga terbenam di posisi ke-32 tanpa poin dan situasinya menjadi rumit sejak awal.

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Babak pertama berakhir tanpa gol, dengan peluang yang sangat jarang tercipta, salah satunya disia-siakan Guimaraes melalui tendangan yang melebar jauh dari gawang setelah serangan cepat Arsenal.

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Ueda sempat berhasil menempatkan bola ke dalam gawang untuk keunggulan Lille, namun bendera offside terangkat, sehingga skor tetap sama di Emirates Stadium.


 Pada babak kedua, Arsenal bangkit dan sukses mencetak 3 gol dalam rentang 7 menit, membuat lawannya benar-benar frustrasi, serta memanen 3 poin penting dalam perjalanan mereka di level benua.