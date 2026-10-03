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Video: Awal yang Mendebarkan, UEA Tekan Oman

UAE vs Oman
UAE
Oman
Gulf Cup
O. Camara
Uni Emirat Arab
Oman

Sundulan yang menerjemahkan serangan-serangan UEA

Pertandingan Uni Emirat Arab melawan Oman di babak semifinal "Piala Teluk 27" pada Sabtu malam ini berlangsung dengan ketegangan tinggi, di mana UEA berhasil menekan lawannya setelah 22 menit laga bergulir, yang digelar di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah.

Setelah serangan silih berganti antara kedua tim, Mamadou Coulibaly menerima umpan di sisi kiri, lalu mengirimkan umpan matang ke arah kepala Ousmane Camara yang mengubahnya menjadi gol, di tengah penjagaan para bek Oman.



Gol Camara menjadi gol ke-46 timnas Uni Emirat Arab ke gawang Oman, dalam sejarah pertemuan kedua tim di seluruh ajang.

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Pemenang dari laga Uni Emirat Arab dan Oman dijadwalkan akan bermain di final "Piala Teluk 27" melawan timnas Arab Saudi yang mengalahkan Qatar lewat adu penalti 3-2 malam ini, setelah waktu normal berakhir dengan skor kacamata.

Partai final turnamen Piala Teluk "Piala Teluk 27" digelar pada 6 Oktober ini di Stadion Al-Inma di Kota Olahraga Raja Abdullah di Jeddah.

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