Yan Diomande, pemain Real Madrid, membalas secara tidak langsung komentar yang dilontarkan penyanyi Loredana terhadap transfernya, dengan memanfaatkan sebuah video yang ia unggah lewat "TikTok" alih-alih terlibat dalam konfrontasi langsung.

Pemain berusia 19 tahun itu tampak di dalam bus Real Madrid sambil menggerakkan bibirnya mengikuti lagu "Migbo" milik penyanyi Sethlo, yang liriknya berbicara tentang ketegaran dan menyingkirkan para pembenci, dalam sebuah pesan yang tampaknya ditujukan kepada para pengkritiknya, terutama Loredana, istri bintang Barcelona Karim Adeyemi, menurut yang dilansir situs surat kabar Bild Jerman.

Lirik lagu yang dipilih Diomande memuat kalimat: "140 juta, itulah yang mereka minta. Mereka akan terus mengkritik kami selamanya, tetapi kami akan terus menanjak".









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Balasan Diomande datang setelah komentar Loredana, istri Karim Adeyemi pemain Barcelona, pada salah satu unggahannya sebelumnya lewat "Instagram", ketika ia hanya menulis "140 juta", dalam sebuah isyarat yang jelas terkesan menyindir nilai transfer pemain tersebut ke Real Madrid.

Bild mengatakan: "Loredana menghapus komentarnya kemudian, tetapi pesannya memicu reaksi luas, terutama karena Adeyemi pindah pada musim panas yang sama ke Barcelona hanya dengan sekitar 22 juta euro. Adapun Diomande bergabung ke Real Madrid setelah negosiasi yang selama itu namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool, dengan nilai dasar 120 juta euro, dengan kemungkinan transfer naik hingga 140 juta lewat bonus, sehingga menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah klub setelah Jude Bellingham".

Namun, awal perjalanan pemain itu bersama Real Madrid tidak sepadan dengan nilai transfernya, karena ia telah menjalani 8 pertandingan tanpa mencetak satu gol pun, dan hanya menyumbangkan satu assist.

Sebaliknya, Adeyemi memulai kiprahnya bersama Barcelona dengan lebih berpengaruh, setelah mencetak 3 gol dan menyumbangkan 3 assist lainnya dalam 8 pertandingan, hal yang semakin menambah perbandingan antara kedua pemain, terutama dengan selisih besar pada nilai kedua transfer tersebut.

Video itu sendiri telah memicu ketidaksenangan sebagian suporter Real Madrid, terlebih karena diunggah beberapa jam setelah kekalahan dari Atletico dalam derbi Madrid 2-1.

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