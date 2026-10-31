Derby Milan yang berlangsung hari ini, Sabtu, dalam pekan kesepuluh Serie A Italia menyuguhkan awal yang luar biasa dan mengembalikan ingatan ke salah satu pertandingan paling gila dalam sejarah kedua kutub ini, setelah Inter mendapati dirinya dalam situasi langka yang belum pernah terulang selama beberapa dekade.

Milan tak menunggu lama untuk menegaskan keunggulannya, saat Christian Pulisic membuka keunggulan pada menit keempat.

Kemudian Adrien Rabiot menambah gol kedua pada menit kesepuluh, sehingga Inter mendapati dirinya tertinggal dua gol dalam waktu yang sangat dini.

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Menurut statistik Mister Chip melalui X, "Inter tidak pernah tertinggal dua gol dari lawan di Serie A Italia dalam sepuluh menit pertama sejak 2 Desember 2016, ketika mereka kalah dari Napoli dengan tiga gol tanpa balas".

Sedangkan dalam Derby Milan, kejadian serupa terakhir terjadi pada 6 November 1949, ketika Enrico Candiani mencetak dua gol untuk Milan pada menit pertama dan ketujuh, namun Inter berhasil membalikkan keadaan secara menakjubkan hari itu, dan menang dengan skor 6-5.

Dalam derby kali ini, Inter berusaha kembali ke dalam pertandingan, dan Alessandro Bastoni berhasil memperkecil selisih dengan mencetak gol pertama bagi timnya pada menit ke-22, tetapi Milan kembali memperlebar jarak melalui gol ketiga yang dicetak Diego Moreira pada menit ke-43, sehingga mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol.

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