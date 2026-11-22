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Atletico Madrid memberikan pukulan telak kepada rivalnya, Getafe, setelah meraih kemenangan layak 3-0 di kandang lawan. Dalam laga tersebut, anak asuh Diego Simeone menguasai jalannya pertandingan dan mengamankan tiga poin berharga yang mengembalikan tim ke peringkat ketiga klasemen La Liga.

Atletico mengawali pertandingan di bawah tekanan dini dari tuan rumah, yang berusaha mengejutkan tim tamu dan berhasil menciptakan peluang pertama. Namun, tim asuhan Simeone dengan cepat menemukan keseimbangan dan mendikte ritme permainan, memanfaatkan kemampuan mereka mengontrol lini tengah sekaligus mengancam gawang Getafe.

Tim asal ibu kota Spanyol itu tak butuh waktu lama untuk mengubah keunggulan permainan menjadi gol. Alex Baena membuka skor pada menit ke-10 lewat tembakan keras yang membawa Atletico unggul 1-0 dan mengacaukan rencana tuan rumah, yang dituntut untuk segera kembali ke dalam pertandingan.

Atletico terus menekan setelah gol pertama dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-30. Cardoso memanfaatkan blunder fatal kiper Soria saat situasi tendangan sudut untuk mencetak gol kedua dan memberi timnya keunggulan nyaman sebelum turun minum, di saat Getafe kesulitan meredam pergerakan menyerang tim tamu.

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Memasuki babak kedua, gambaran pertandingan tidak banyak berubah. Atletico Madrid tetap memegang kendali dan mampu membendung upaya Getafe untuk bangkit, sementara serangan tuan rumah tak cukup berbahaya untuk mengubah skor di hadapan organisasi pertahanan rapi yang diperlihatkan tim asuhan Simeone.

Pada menit ke-90, Atletico memupus harapan Getafe setelah Grimaldo mencetak gol ketiga dari titik penalti. Gol itu memastikan kemenangan 3-0 sekaligus menegaskan superioritas timnya dalam laga yang mereka kuasai di sebagian besar waktu, dengan memaksimalkan peluang yang tercipta.

Berkat kemenangan penting ini, Atletico Madrid kembali menduduki peringkat ketiga klasemen La Liga, memperkokoh posisinya di antara tim-tim papan atas, dan terus memburu para pesaingnya. Sebaliknya, penderitaan Getafe semakin dalam. Mereka kini kian dekat dengan zona degradasi menyusul kekalahan telak dari tim asuhan Simeone.