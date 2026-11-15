AS FAR Rabat menjuarai Liga Champions Afrika sepak bola wanita, setelah meraih kemenangan gemilang dengan skor (3-1) atas tim putri Sundowns asal Afrika Selatan, dalam partai final turnamen yang berlangsung pada hari Minggu ini, di Stadion Otoritas Terusan Suez di Mesir.

Iman Tores mencetak dua gol pada menit ke-23 dan ke-77, sementara Hiba El Yousfi menambah gol kedua pada menit ke-37, sehingga tim militer tersebut memastikan gelar ketiga dalam sejarahnya, setelah penobatan pada edisi 2022 dan 2025, menegaskan posisinya di antara klub-klub besar Afrika dalam sepak bola wanita.

Dengan demikian, AS FAR menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar sekaligus tim pertama yang memenangi turnamen sebanyak tiga kali, setelah dua kali meraih gelar sebelum penobatan hari ini.

Penobatan ini memberi tim AS FAR tiket lolos ke Piala Dunia Antarklub Wanita yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam format yang diperluas, serupa dengan Piala Dunia Antarklub Pria yang berlangsung pada musim panas 2025.

Penobatan AS FAR wanita atas gelar ini mengukuhkan dominasi sepak bola Maroko di level klub maupun tim nasional, serta di kategori pria dan wanita.

Dominasi Maroko atas penghargaan individu

Para pemain AS FAR sepak bola wanita menancapkan dominasi mereka atas penghargaan individu pada edisi keenam Liga Champions Afrika, setelah menyabet tiga penghargaan, menyusul perebutan gelar benua atas Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan.

Khadija Er-Rmichi dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik turnamen, sebagai penghargaan atas penampilan yang ia tunjukkan sepanjang kompetisi, sementara rekannya Iman Tores meraih penghargaan penyerang terbaik, setelah menutup kompetisi di puncak daftar pencetak gol dengan koleksi empat gol.

Di sisi lain, kapten tim militer tersebut, Ghizlane Chebbak, meraih penghargaan pemain terbaik pada edisi keenam, sehingga melengkapi dominasi para wakil sepak bola Maroko atas penghargaan individu paling bergengsi dalam kompetisi benua tersebut.

Piala Dunia Antarklub Wanita di Amerika

Edisi perdana Piala Dunia Antarklub Wanita akan berlangsung pada periode 5 hingga 30 Januari 2028.

Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia Antarklub Wanita 2028, setelah Biro Dewan FIFA menegaskannya pada 22 Oktober 2026. Kota-kota dan stadion tuan rumah akan diumumkan di kemudian hari.

Edisi perdana turnamen ini mempertemukan 19 tim dari klub-klub elite sepak bola wanita, yang mewakili enam konfederasi benua.

Enam klub ikut serta dalam babak pendahuluan, dan tiga klub pemenang lolos untuk bergabung dengan 13 klub di fase berikutnya, di mana tim-tim dibagi ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim, dengan peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke babak gugur.

Jatah kuota edisi perdana terbagi sebagai berikut:

Konfederasi Asia, Konfederasi Afrika, Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Konfederasi Amerika Selatan: dua tiket langsung dan satu tiket di babak pendahuluan untuk masing-masing konfederasi.

Konfederasi Sepak Bola Eropa: lima tiket langsung dan satu tiket di babak pendahuluan.

Konfederasi Sepak Bola Oseania: satu tiket di babak pendahuluan.