Gelandang Al-Ahli Saudi asal Ukraina, Artem Bondarenko, berhasil menjawab kritik yang mengiringinya sejak bergabung dengan tim pada bursa transfer musim panas lalu, setelah mencetak gol ke gawang Al-Fayha, Senin malam, dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, dalam sebuah momen yang memicu kontroversi karena waktunya dan reaksi para pemain tim lawan.

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Bondarenko menerima kritik dari suporter sejak kedatangannya ke Al-Ahli, di tengah ekspektasi besar yang diharapkan darinya, namun ia berhasil meninggalkan jejaknya dalam laga melawan Al-Fayha, setelah menjebol gawang lewat sundulan kepala pada detik-detik terakhir babak pertama, memberikan timnya gol penting pada momen yang sangat krusial.

Gol tersebut merupakan gol pertama pemain Ukraina itu dengan seragam Al-Ahli dalam 7 pertandingan yang ia jalani, sekaligus memberinya dorongan moral penting setelah periode di mana ia menghadapi kritik, dan juga membuka peluang baginya untuk mengubah kesan mengenai performanya bersama tim, terlebih mencetak gol dalam pertandingan resmi dapat membantunya memulihkan kepercayaan diri serta menampilkan level yang lebih berpengaruh pada fase mendatang.

Momen gol itu tidak berlalu tanpa protes, karena para pemain Al-Fayha memprotes keputusan wasit yang mengesahkan gol tersebut, setelah gol itu terjadi bersamaan dengan masuknya menit ketiga dari waktu tambahan babak pertama, meski hanya dua menit yang diumumkan sebagai waktu tambahan, sebagaimana diisyaratkan para pemain dalam protes mereka.

Waktu terjadinya gol itu memicu kemarahan para pemain Al-Fayha, yang menilai bahwa peluit akhir babak pertama seharusnya ditiup sebelum gol itu tercipta, sehingga sundulan Bondarenko berubah menjadi pusat perdebatan wasit yang bersamaan dengan selebrasi para pemain Al-Ahli.

Sementara Bondarenko menemukan jalannya ke gawang untuk pertama kalinya dalam 7 pertandingan bersama Al-Ahli, protes Al-Fayha terhadap pengelolaan menit-menit terakhir babak pertama kian memuncak, sehingga momen itu memadukan kegembiraan pemain Ukraina atas gol yang telah lama ia nantikan dengan kemarahan lawan karena waktu terjadinya gol tersebut.