Video: "Archivo VAR" membeberkan kejutan soal momen Arda Guler melawan Sevilla

Situs "Archivo VAR" mengungkap detail baru terkait momen kontroversial yang melibatkan pemain Real Madrid asal Turki, Arda Guler, dan pemain Sevilla, Peque Fernandez, dalam pertemuan kedua tim pada pekan kesembilan Liga Spanyol, setelah para pemain klub Andalusia itu menuntut agar pemain Los Blancos tersebut diusir akibat sebuah sikutan.

"Archivo VAR" menjelaskan bahwa ruang teknologi video asisten (VAR) tidak dapat melakukan intervensi dalam insiden tersebut, meskipun telah meninjau seluruh sudut kamera yang tersedia selama dua menit 20 detik, karena tidak ada gambar yang memperlihatkan secara jelas titik benturan sikut Guler dengan lawannya serta seberapa kuat benturan itu, sehingga insiden tersebut tidak dapat dinilai secara meyakinkan.

Detail insiden ini terjadi pada menit ke-24, ketika Peque Fernandez menarik kaus Guler dalam salah satu serangan, sebelum pemain Turki itu melayangkan sikut ke arah lawannya hingga membuatnya terjatuh ke tanah, dalam sebuah momen yang memicu protes para pemain Sevilla dan tuntutan mereka agar kartu merah dikeluarkan.

Meski insiden tersebut ditinjau melalui teknologi video, wasit tidak mengeluarkan kartu merah untuk Guler, dan pemain itu juga tidak mendapatkan kartu kuning, karena ruang VAR hanya dapat melakukan intervensi apabila seorang pemain layak menerima kartu merah.

Kontroversi makin memanas setelah Guler mencetak gol pembuka bagi Real Madrid pada menit ke-29, hanya 5 menit setelah insiden tersebut, sehingga momen itu menjadi semakin penting, di tengah pertanyaan apakah pelanggaran tersebut layak diganjar kartu merah serta bagaimana pengaruh keputusan wasit itu terhadap jalannya pertandingan.