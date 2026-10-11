Video: Apakah Zamalek Layak Mendapatkan Dua Penalti saat Melawan Al Ahly?

Yasser Abdel Raouf, mantan pengadil asal Mesir, menegaskan bahwa Zamalek berhak mendapatkan dua penalti dalam laga kontra Al Ahly, akibat dua pelanggaran terhadap pemainnya Shikabala Chiquinho Banza, dengan menilai bahwa dorongan dalam kedua situasi tersebut berpengaruh dan layak diganjar pelanggaran.

Abdel Raouf menjelaskan, dalam penampilannya di program El Kora Ma'a Fayek di saluran "MBC Masr 2", bahwa situasi pertama terjadi setelah bola memantul dari sebuah penyelamatan, sebelum sampai ke sisi lapangan dan dikirim sebagai umpan silang, seraya menunjuk adanya tangan Marwan Attia di punggung Chiquinho Banza saat pemain itu berusaha melompat menyambut bola.

Ia mengatakan bahwa dorongan tersebut tergolong ringan, namun memengaruhi keseimbangan pemain Zamalek dan menghalanginya untuk melompat serta bersaing memperebutkan bola, sambil menekankan bahwa tolok ukur pemberian pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan kekuatan dorongan, melainkan sejauh mana pengaruhnya terhadap permainan. Ia menambahkan bahwa pengadil teknologi video semestinya memanggil pengadil lapangan untuk meninjau tayangan tersebut, dengan menilai itu sebagai penalti yang tidak diberikan untuk Zamalek.

Ia menyinggung bahwa situasi serupa telah berulang terjadi di Liga Mesir, dengan merujuk pada tayangan Achraf Bencharki dalam pertandingan Al Ahly melawan El Sharkia Enppi pada pekan pertama, serta satu lagi untuk Mohamed Shehata, sembari menyebutkan bahwa komite perangkat pertandingan menyatakan salah satu dari situasi-situasi tersebut merupakan penalti yang tidak diberikan.

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Chiquinho Banza dan Achraf Dari: penalti kedua?

Mengenai situasi kedua, yang menyaksikan benturan antara Chiquinho Banza dan Achraf Dari, Abdel Raouf menegaskan perlunya membedakan antara arah datangnya bola dan sifat perebutan atas bola tersebut, dengan menjelaskan bahwa bola datang dari sisi penyerang, sehingga memberi pemain Zamalek hak untuk bergerak ke titik jatuhnya bola dan bersiap memainkannya.

Mantan pengadil itu menunjuk bahwa Chiquinho Banza sudah lebih dulu bergerak maju menuju bola, sebelum Dari menggunakan tangannya untuk menghalanginya, sambil menegaskan bahwa dorongan yang terus berlanjut sebagaimana terlihat dalam tayangan ulang dari beberapa sudut menunjukkan bahwa bek asal Maroko itu berusaha menghambat gerakan penyerang Zamalek ketimbang bersaing memperebutkan bola.

Abdel Raouf menolak anggapan bahwa posisi Chiquinho Banza yang berada di depan bek Al Ahly menjadi pembenaran atas pelanggaran tersebut, dengan menjelaskan bahwa bek itu sebenarnya bisa melompat dan mencoba memainkan bola, alih-alih berfokus menghalangi lawannya menjangkau bola.









Mantan pengadil itu menyimpulkan bahwa situasi kedua juga layak diganjar penalti untuk Zamalek, sehingga ia menegaskan bahwa tim berjuluk Si Putih tersebut berhak mendapatkan dua penalti dalam dua tayangan itu saat menghadapi Al Ahly.