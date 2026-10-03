Pertandingan Arab Saudi melawan Qatar dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" diwarnai momen-momen wasit yang kontroversial pada waktu tambahan.

Timnas Arab Saudi menghadapi Qatar, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Pada menit ke-104 pertandingan, bola sampai ke Mohammed Al-Qahtani, pemain timnas Arab Saudi, di garis kotak penalti Qatar, lalu ia melepaskan tembakan keras sebelum bola membentur barisan pertahanan Qatar.

Al-Qahtani bersama para pemain timnas Arab Saudi dan pelatih mereka asal Yunani, Georgios Donis, meluapkan kemarahan setelah menuntut penalti dengan alasan bola mengenai tangan bek Qatar.

Namun, wasit tidak memberikan apa pun sejak awal, keputusan yang tetap ia pertahankan setelah peninjauan oleh wasit teknologi video asisten "VAR".

Pakar perwasitan Mohammed Kamal Risha menyatakan bahwa keputusan wasit pada momen tersebut sudah tepat, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi.

Risha mengatakan terkait hal ini: "Tidak ada penalti untuk timnas Arab Saudi pada menit ke-104, bola membentur perut bek Qatar, dan tidak ada sentuhan tangan, keputusan yang tepat dari wasit untuk melanjutkan permainan dengan dukungan dari ruang VAR."

Momen itu terulang pada menit ke-111, ketika Abdullah Al-Hamdan melepaskan tembakan keras yang mengenai tangan bek Qatar di dalam kotak penalti, tetapi wasit kembali menolak memberikan penalti.