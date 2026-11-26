Bagikan Ikuti GOAL di Google

Seorang jurnalis Saudi memicu perdebatan setelah mengungkap adanya isyarat pemecatan pelatih asal Belanda Marino Pusic dari jabatannya sebagai pelatih kepala Al-Ahli dalam waktu dekat.

Iklan

Al-Ahli akan menjamu Al-Taawoun besok, Sabtu, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Melalui akun resminya di platform "X", Al-Ahli pada Kamis kemarin mengunggah sebuah gambar desain untuk mengumumkan jadwal konferensi pers jelang laga tersebut, yang akan digelar Pusic pada Jumat sore ini di ruang konferensi klub.

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Hamidi, dalam program "Nadina" di stasiun "MBC 1", mengungkap kejanggalan pada gambar desain tersebut. Gambar itu sama sekali tidak menampilkan foto Pusic, sementara cuitan yang menyertainya juga tidak mencantumkan namanya.

Al-Hamidi kemudian menunjukkan sejumlah cuitan Al-Ahli sebelumnya yang mengumumkan jadwal konferensi pers, di mana foto Pusic selalu tampil seperti biasa. Menurut jurnalis Saudi tersebut, perubahan ini merupakan tanda pemecatan yang bisa terjadi dalam beberapa jam ke depan.

Iklan Iklan

Spekulasi ini muncul di tengah luapan kemarahan suporter Al-Ahli terhadap pelatih asal Belanda itu akibat menurunnya hasil tim belakangan ini.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALT

Suporter Al-Ahli sebelumnya telah melancarkan kampanye besar-besaran di media sosial bertajuk (Kepergian Pusic Tuntutan Kami) demi mendesak pemecatan pelatih asal Belanda itu dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim, menyusul rentetan hasil negatif yang tengah dialami tim.

Kampanye tersebut semakin gencar setelah Al-Ahli menelan kekalahan telak 1-6 dari Al-Shabab pada pekan ke-12 Liga Roshn Saudi.

Iklan

Namun, kritik sempat mereda setelah Al-Ahli menundukkan tamunya, Al-Nassr, dengan skor 3-1 pada Jumat lalu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Akan tetapi, kemarahan kembali memuncak belakangan ini setelah Al-Ahli secara mengejutkan kalah 2-3 dari wakil Qatar, Al-Shamal, pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Iklan

Sejumlah laporan sebelumnya menyebut manajemen Al-Ahli ingin memecat Pusic sebelum laga klasik melawan Al-Nassr, tetapi krisis keuangan yang tengah dialami klub serta besarnya klausul penalti dalam kontrak pelatih asal Belanda itu menghalangi langkah tersebut.

Pusic menduduki kursi pelatih kepala Al-Ahli pada Agustus lalu, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang pergi secara mendadak untuk menangani Newcastle United.

Iklan

Sejak menukangi tim asal Jeddah tersebut, Pusic telah menjalani 18 pertandingan dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.

Al-Ahli saat ini menempati peringkat keempat klasemen Liga Saudi dengan 24 poin, hasil dari delapan kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal enam poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak.

Iklan

Di luar Liga Roshn, Al-Ahli berada di peringkat ketujuh Zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan delapan poin, hasil dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara itu, di Piala Raja Saudi, Al-Ahli berhasil melewati babak 32 besar usai menang 2-1 atas Al-Anwar, dan tengah bersiap menghadapi Al-Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, dalam babak 16 besar.