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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Apa yang terjadi antara Diaz dan Zubeldia setelah peluit akhir?

B. Diaz
Y. Zabiri
Racing Santander vs Real Madrid
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Jauh dari hiruk-pikuk kemenangan

Dalam momen yang mencerminkan semangat sportivitas dan hubungan akrab antara para pemain Maroko, pelukan antara Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, dan Yasser Zabiri, sayap Racing Santander, mencuri perhatian usai peluit tanda berakhirnya laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion El Sardinero.

Real Madrid meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander dengan skor (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di ajang Liga Spanyol, sehingga Los Blancos melanjutkan rentetan kemenangan dan meraih kemenangan keenam secara beruntun.

Anak-anak asuh pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, memangkas jarak dengan Barcelona, pemuncak klasemen, menjadi 3 poin, memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga, dalam persaingan memperebutkan gelar La Liga.

Real Madrid memasuki laga dengan ambisi melanjutkan kemenangan, setelah menyaksikan rival tradisionalnya, Barcelona, menang atas Alaves dengan skor telak (6-1), sehingga mereka dituntut untuk meraih tiga poin dan tidak membiarkan sang pemuncak klasemen memperlebar jarak.

Usai pertandingan berakhir, Ibrahim Diaz dan Yasser Zabiri saling berpelukan dalam momen penuh keakraban, yang mencerminkan hubungan baik yang menyatukan duo asal Maroko tersebut, jauh dari suasana persaingan di dalam lapangan hijau.

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