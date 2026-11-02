Dalam adegan yang membuat para penonton menahan napas, menit-menit akhir pertandingan antara Tenerife dan Andorra di Divisi Dua Liga Spanyol berubah menjadi momen-momen menakutkan, setelah Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, mengalami cedera serius akibat benturan keras dengan kiper Andorra, Unai, yang membuatnya jatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri, sebelum tim medis turun tangan untuk menyelamatkan nyawanya.

Insiden tersebut menyebabkan pertandingan yang berlangsung di Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez ditangguhkan, setelah de Miguel terjatuh pingsan akibat benturan itu, sementara wasit Manuel Angel Perez Hernandez mengeluarkan kartu merah kepada kiper Unai.

Kejadian itu berlangsung pada masa injury time babak kedua, ketika skor menunjukkan hasil imbang dua gol sama kuat, saat de Miguel berlari mengejar bola atas di belakang garis tengah lapangan, sebelum Unai keluar dari gawangnya dan melakukan tekel keras dalam upaya menjauhkan bola, hingga kedua pemain bertabrakan dengan keras.

Penyerang Tenerife itu terjatuh di atas lapangan dalam keadaan tak sadarkan diri, sehingga mendorong para pemain kedua tim untuk meminta penanganan medis segera, di tengah suasana panik dan cemas di antara para penonton di tribune, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Tim medis bergegas ke lapangan untuk memberikan pertolongan pertama yang diperlukan kepada pemain tersebut, dan upaya penyelamatan berlangsung lebih dari lima menit, di tengah keheningan total yang menyelimuti seluruh penjuru stadion, sebelum ia diangkut dengan tandu ke luar lapangan, lalu ke mobil ambulans yang dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan.

Mengingat gentingnya situasi, wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan, dan memberi tahu kapten kedua tim serta kedua tim pelatih tentang keputusan penangguhan tersebut, setelah kondisi kesehatan sang penyerang mengalahkan segala hal yang berkaitan dengan pertandingan dan hasilnya.

Momen-momen setelah insiden itu menyaksikan adegan yang mengharukan, setelah kiper Unai, yang sedang meninggalkan lapangan usai diusir, kembali untuk menanyakan kondisi de Miguel, di saat sejumlah pejabat Tenerife dan rekan-rekan setim pemain tersebut berada di dekat mobil ambulans, di tengah tanda-tanda kecemasan dan keterkejutan yang jelas.

Serangan jantung dan upaya menyelamatkan nyawanya

Menurut laporan yang masuk setelah insiden tersebut, Jesus de Miguel mengalami serangan jantung akibat kerasnya benturan, sehingga membutuhkan tindakan para paramedis dan dilakukannya resusitasi jantung paru di dalam mobil ambulans.

Tindakan medis itu berhasil mengembalikan denyut nadi pemain tersebut, sebelum kondisinya stabil secara awal, hingga ia mulai bernapas dengan sendirinya, meski masih dalam keadaan tak sadarkan diri, demikian menurut surat kabar Spanyol "AS".

Mobil ambulans meninggalkan area stadion menuju Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de la Candelaria, yang dikenal dengan nama Rumah Sakit La Candelaria, didampingi tim medis, guna menjalankan pemeriksaan yang diperlukan terhadap pemain tersebut dan memantau kondisi kesehatannya.

Kabar terbaru yang beredar menunjukkan adanya sedikit perbaikan pada kondisi penyerang Tenerife itu, setelah ia kembali mampu bernapas secara normal, menyusul keberhasilan para paramedis meresusitasinya di dalam mobil ambulans.

Meski ada indikasi-indikasi awal yang positif ini, pemain tersebut masih dalam keadaan tak sadarkan diri, dan menjalani perawatan medis di dalam rumah sakit, menanti hasil pemeriksaan dan laporan medis yang akan mengungkap secara lebih akurat tentang perkembangan kondisinya.

Insiden tersebut membayangi suasana pertandingan, setelah persaingan sepak bola berubah menjadi adegan kemanusiaan yang mengharukan, yang di dalamnya kecemasan mendominasi para pemain, kedua tim pelatih, dan para penonton, sambil menanti kepastian keselamatan Jesus de Miguel.