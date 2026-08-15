Angelo Gabriel asal Brasil menorehkan baris pertama dalam era resmi pelatih Australia, Ange Postecoglou, bersama Al Nassr, setelah membuka keunggulan bagi "Al Alami" saat menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Pro, sebelum Joao Felix menambahkan gol kedua beberapa menit kemudian dengan cara yang mencuri perhatian.

Al Nassr memulai laga dengan agresif, tampil dominan secara jelas atas jalannya pertandingan, hingga Angelo mendapatkan peluang di dalam kotak berbahaya, sebelum melepaskan tendangan keras tak terbendung yang bersarang di gawang Al Fateh.

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Angelo lepaskan roket pertama era Postecoglou

Gol pertama membawa nama Angelo pada menit ke-37, setelah ia memanfaatkan umpan Salem Al Najdi secara sempurna, menata bola lalu melepaskan tendangan bak roket yang bersarang di dalam gawang, menandai gol resmi pertama Al Nassr di bawah kepemimpinan Postecoglou.

Gol tersebut memberikan dorongan moral besar bagi tim, terlebih karena datang setelah periode persiapan yang menunjukkan fokus jelas dari tim pelatih dalam membangun gaya menyerang, sehingga pelatih Australia itu memulai eranya secara resmi dengan gol yang membawa nama salah satu andalan lini serangnya.

Al Nassr tidak berhenti di situ, karena senjata barunya, Joao Felix, kembali beraksi hanya tiga menit berselang untuk menggandakan keunggulan, setelah menampilkan aksi individu yang memukau, mempermainkan pertahanan Al Fateh dan berhasil melewati beberapa pemain sebelum melepaskan tendangan keras ke dalam gawang.

Felix curi perhatian, Ronaldo bertepuk tangan

Gol Felix bukan sekadar tambahan baru pada skor, melainkan membawa sentuhan seni tersendiri, setelah pemain Portugal itu menunjukkan keterampilan besar dalam mengolah bola dan melepaskan diri dari kawalan, sebelum menuntaskan serangan dengan cara yang keras hingga membakar tribun stadion.

Suporter Al Nassr menyaksikan momen itu dengan kagum, sementara kamera menangkap reaksi Cristiano Ronaldo, kapten tim, yang menyaksikan pertandingan dari tribun, sehingga momen gol itu berubah menjadi pemandangan tambahan yang menegaskan besarnya antusiasme terhadap apa yang bisa dipersembahkan Felix bersama "Al Alami".

Felix sebelumnya meraih penghargaan pemain terbaik Liga Roshn pada musim lalu, sebelum kepindahannya ke Al Nassr, yang menaikkan ekspektasi terhadap kemampuannya untuk membuat perbedaan bersama tim pada musim baru, terlebih dengan kualitas yang dimilikinya untuk bermain di lebih dari satu posisi menyerang.

Dengan demikian, awal perjalanan Al Nassr di bawah kepemimpinan Postecoglou menyaksikan penampilan mengesankan dari Angelo dan Felix bersama-sama, sebagai pesan dini kepada para pesaing bahwa "Al Alami" memiliki senjata-senjata serangan yang mampu membuat perbedaan, sementara tantangan sesungguhnya tetap terletak pada kelangsungan performa gemilang ini sepanjang musim dan bersaing dengan kuat memperebutkan gelar.