Bintang Mesir, Mohamed Salah, menerima pukulan awal pada debutnya di Eropa musim ini, ketika Ferencvaros dari Hungaria unggul atas tuan rumah Trabzonspor dari Turki (1-0) pada babak pertama pertandingan kedua tim, yang berlangsung dalam laga leg pertama babak play-off menuju fase liga "Europa League".

Gol Ferencvaros dicetak melalui Cristopher Zachariassen, pada menit ke-17, saat ia memanfaatkan bola umpan silang dan menanduknya ke gawang kiper asal Kamerun, Andre Onana.

Baca Juga

Garcia hanya penonton dan Hamza menuntut haknya: "Sport" nilai para pemain Barcelona menghadapi Al Ahly

Video: Kericuhan di Camp Nou, polisi Catalonia usir suporter Al Ahly

Salah menjalani laga ini sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Trabzonspor, sejak kepindahannya ke klub Turki tersebut pada musim panas ini, setelah tampil sebagai pemain pengganti pada penampilan resmi pertamanya, dalam hasil imbang (1-1) melawan Kasimpasa pada laga pembuka perjalanan tim di liga domestik.

Trabzonspor mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga Liga Turki, serta menjuarai Piala Turki, sehingga memperoleh kesempatan menjalani babak play-off menuju Liga Europa.

Laga leg kedua antara tim Turki dan Hungaria itu akan berlangsung pada 27 Agustus ini, di Stadion Groupama Arena di ibu kota Hungaria, Budapest.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".