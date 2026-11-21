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Suasana di Chelsea diwarnai ketegangan mencolok usai kekalahan telak 4-1 dari Leeds United, setelah pemain asal Inggris Cole Palmer terlibat adu mulut panas dengan rekan setimnya asal Brasil, João Pedro, saat meninggalkan lapangan Stamford Bridge. Insiden ini memunculkan pertanyaan seputar sifat perselisihan kedua pemain, sekaligus semakin memperkelam malam sulit yang dialami tim asal London itu di hadapan para pendukungnya sendiri.

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Jurnalis asal Inggris Simon Johnson, reporter "The Athletic", mengungkap detail insiden tersebut. Melalui akun resminya di platform "X", ia menulis bahwa Palmer tampak bertukar kata-kata bernada marah dengan João Pedro saat meninggalkan lapangan. Momen itu menyita perhatian usai peluit panjang dibunyikan, terlebih laga berakhir dengan skor telak untuk kemenangan tim tamu, di tengah rasa frustrasi yang menyelimuti klub asal London tersebut.

Insiden ini semakin mendapat sorotan karena João Pedro hadir di Stamford Bridge meski tidak masuk skuad Chelsea untuk pertandingan tersebut akibat cedera yang membuatnya absen. Ia tetap datang untuk menyaksikan rekan-rekannya dari tribune, sebelum kemudian terlihat terlibat percakapan dengan Palmer ketika sang pemain meninggalkan lapangan. Momen itu pun langsung menjadi pusat perhatian para penggemar dan pengamat.

Johnson tidak memberikan detail tambahan mengenai isi pembicaraan kedua pemain. Ia juga tidak menyebutkan kata-kata yang dilontarkan keduanya maupun penyebab langsung di balik raut kemarahan Palmer. Hal ini membuat sulit untuk memastikan adanya perselisihan pribadi di antara keduanya, terlebih momen tersebut hanya berupa percakapan yang tampak panas, tanpa terungkap latar belakangnya ataupun apakah berkaitan dengan jalannya pertandingan dan hasil akhirnya.

Insiden ini terjadi setelah salah satu malam terburuk Chelsea di kandang sendiri, ketika mereka takluk dari Leeds United dengan skor 4-1. Dalam laga tersebut, tim tamu tampil dominan dan sukses memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan, sementara tuan rumah kesulitan meredam upaya lawan dan tak mampu menghindari kekalahan telak yang membuat performa tim menjadi sasaran kritik.

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Hasil ini menambah tekanan yang menyelimuti Chelsea, terlebih kekalahan tersebut bukan sekadar hasil buruk dalam satu pertandingan, tetapi juga diiringi pemandangan yang mencerminkan besarnya frustrasi di dalam tim setelah performa dan hasil yang didapat. Momen antara Palmer dan João Pedro pun menjadi bagian dari gambaran umum usai laga, di saat para pendukung klub menantikan reaksi tegas dari para pemain di lapangan serta kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi lawan.