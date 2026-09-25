Timnas Aljazair mengalahkan tamunya, Zambia, dengan skor (3-1) pada Jumat malam ini di Stadion Hocine Aït Ahmed di Kota Tizi Ouzou, dalam laga pertama Grup Sembilan, dalam rangka kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Jaouen Hadjam membuka keunggulan Aljazair lebih awal pada menit kedua, sebelum Zambia menyamakan kedudukan melalui Fashion Sakala pada menit ke-57.





Namun, timnas Aljazair kembali unggul lewat gol Ibrahim Maza pada menit ke-67, kemudian Anis Hadj Moussa memperkokoh hasil dengan gol ketiga pada menit ke-74.

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Laga ini memiliki arti khusus bagi timnas Aljazair, karena menjadi ujian pertama bagi Aljazair di bawah kepemimpinan pelatih baru, Ibrahim Hamdani, yang mengambil alih tanggung jawab menggantikan pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, pada September ini.

Grup Sembilan juga dihuni oleh timnas Togo dan Burundi, dan pertandingan mereka pada Jumat hari ini berakhir dengan kemenangan Togo di kandangnya sendiri (1-0).

Sebanyak 48 timnas ambil bagian dalam kualifikasi ini, yang terbagi dalam 12 grup, sementara Kenya, Tanzania, dan Uganda menjadi tuan rumah putaran final Piala Afrika 2027.

Timnas Aljazair akan menjalani laga berikutnya dalam kualifikasi menghadapi Burundi pada 29 September, sementara Zambia akan bertemu Togo pada laga kedua di grup tersebut.

Dengan kemenangan hari ini, timnas Aljazair kini memuncaki Grup Sembilan dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Togo yang menempati peringkat kedua.







