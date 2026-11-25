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Dalam sepak bola, kita terbiasa melihat kiper sebagai benteng pertahanan terakhir, sosok yang bertugas mencegah gol. Namun, Alisson Becker benar-benar mendobrak aturan itu dan menulis babak baru dalam sejarah Liverpool setelah menjadi kreator gol, bukan sekadar penjaga gawang.

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Malam yang semestinya menjadi milik kemenangan Liverpool atas Club Brugge pada akhirnya berubah menjadi malam Alisson Becker. Kiper itu mencuri seluruh perhatian berkat satu assist baru yang membuat koleksinya bersama Liverpool menjadi 4 assist, angka yang belum pernah dicapai kiper mana pun dalam sejarah klub, bahkan dalam sejarah Liga Inggris.

Liverpool meraih kemenangan layak atas wakil Belgia, Club Brugge, pada Rabu malam dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions. Namun, perbincangan seusai pertandingan tidak hanya tertuju pada kemenangan itu, tetapi juga pada statistik bersejarah yang ditorehkan kiper asal Brasil tersebut.

Alexander Isak membawa Liverpool unggul pada menit ke-13 sebelum Florian Wirtz menambah gol kedua (79). Hasil itu menegaskan keunggulan tim yang terlihat jelas sepanjang laga, berkat organisasi pertahanan yang rapi, kecepatan dalam transisi menyerang, penguasaan lini tengah, serta kemampuan meredam Club Brugge agar tidak mampu membangun serangan berbahaya.

Namun, momen yang akan terus dikenang terjadi di akhir pertandingan, ketika Alexander Isak mencetak gol ketiga Liverpool pada menit ke-82 setelah menerima umpan matang dari kiper Alisson Becker. Momen itu menegaskan bahwa kiper asal Brasil tersebut bukan sekadar penjaga gawang, melainkan pesepak bola yang lengkap.

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Dengan umpan tersebut, Alisson Becker mencatatkan assist keempatnya bersama Liverpool dan menorehkan namanya dengan tinta emas dalam catatan klub, menurut akun resmi "Liverpool" di platform "X".

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Kisah Alisson sebagai kreator gol dimulai pada 19 Januari 2020, ketika ia memberikan assist untuk Mohamed Salah saat melawan Manchester United di Liga Primer Inggris. Laga itu tak pernah dilupakan para pendukung Liverpool, karena pada hari itu Alisson membuktikan bahwa seorang kiper bisa menjadi kunci serangan, bukan hanya pelindung gawang.

Alisson kemudian mengulangi pencapaian itu pada 19 Februari 2022, ketika ia memberikan assist untuk sang pemain asal Mesir saat melawan Norwich City di Liga Primer Inggris. Hal itu menegaskan bahwa apa yang terjadi saat melawan United bukanlah kebetulan, melainkan bakat sejati dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa.

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Pada 16 Oktober 2022, assist ketiga juga ia berikan untuk Mohamed Salah, kali ini saat melawan Manchester City di Liga Primer Inggris, dalam salah satu laga terbesar di liga. Alisson membuktikan dirinya sebagai kiper kelas dunia yang mampu mengubah jalannya pertandingan besar hanya dengan satu umpan akurat.

Adapun assist keempat tercipta pada Rabu malam untuk penyerang asal Swedia, Alexander Isak, saat melawan Club Brugge di Liga Champions. Itu menjadi assist pertama Alisson di kompetisi Eropa tersebut sekaligus melengkapi empat assist bersejarahnya.

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Statistik ini bukan sekadar angka, melainkan bukti perkembangan besar peran penjaga gawang dalam sepak bola modern. Kiper kini tidak lagi hanya dituntut melakukan penyelamatan, tetapi juga membangun permainan, menciptakan peluang, dan mengawali serangan balik.

Alisson Becker adalah contoh terbaik dari perkembangan tersebut. Ia memiliki kemampuan langka dalam melepaskan umpan panjang yang akurat, membaca pergerakan rekan setimnya, dan mengirim umpan pada waktu yang tepat, persis seperti yang dilakukan para playmaker terbaik dunia.

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Dengan pencapaian ini, Alisson mengirim pesan yang jelas kepada semua orang: kiper juga bisa menjadi bintang dalam menyerang, dan assist bukan monopoli para penyerang serta gelandang.