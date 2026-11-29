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Deportivo Alavés memanfaatkan kemenangan mengejutkan atas Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu untuk melontarkan pesan bernada ejekan kepada Los Blancos, setelah berhasil menghentikan rentetan kemenangan mereka sekaligus memberikan kekalahan menyakitkan di hadapan pendukungnya sendiri.

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Alavés meraih kemenangan berharga 2-1 atas Real Madrid pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga. Hasil tersebut mengakhiri rentetan 10 pertandingan beruntun tanpa kekalahan Los Blancos di semua kompetisi.

Ejekan Alavés disampaikan melalui akun media sosial resmi klub setelah menumbangkan pasukan pelatih asal Portugal, José Mourinho, di kandang mereka sendiri. Alavés memanfaatkan hasil itu untuk menegaskan besarnya pencapaian tim di hadapan Los Merengues.

Alavés mengunggah sebuah video di akun Facebook mereka yang menampilkan seekor kuda berlogo klub sedang duduk di atas "mesin cuci" di depan Stadion Santiago Bernabéu.

Dalam video tersebut, sang kuda terlihat meninggalkan Bernabéu dengan menaiki "skuter" sambil membawa tiga poin.

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Alavés menuliskan di video itu: "90 menit di Bernabéu adalah waktu yang sangat lama." Pesan tersebut bernada ejekan karena merujuk pada keyakinan yang selama ini melekat bahwa Real Madrid mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga detik-detik terakhir, sesuatu yang kerap mereka manfaatkan untuk mematahkan semangat lawan di kandang sendiri.

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Namun, kali ini Alavés memutuskan untuk membalikkan keadaan. Mereka berhasil bertahan dari gempuran Real Madrid dan pulang dari ibu kota Spanyol dengan membawa tiga poin, lalu menggunakan ungkapan terkenal itu untuk mengejek tuan rumah.

Dalam pertandingan tersebut, Alavés unggul pada menit ke-22 setelah Toni Martínez memanfaatkan kesalahan Dean Huijsen di lini belakang, sebelum Mariano Díaz menyambar bola dan menceploskannya ke gawang untuk membawa tim tamu memimpin.

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Di babak kedua, Ángel Pérez menggandakan keunggulan Alavés pada menit ke-61 dengan memanfaatkan ruang di pertahanan Real Madrid, sehingga Los Blancos menghadapi tugas berat di sisa waktu pertandingan.

Kylian Mbappé berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69 dan memberi tuan rumah harapan untuk bangkit. Akan tetapi, upaya mereka tidak menghasilkan gol penyeimbang meski terus menekan gawang tim tamu.

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Penderitaan Real Madrid bertambah setelah Jude Bellingham diusir wasit pada menit-menit akhir. Ia menerima kartu kuning kedua karena dianggap berpura-pura dijatuhkan di kotak penalti, setelah penalti yang awalnya diberikan wasit dibatalkan usai tinjauan VAR.

Seusai pertandingan, José Mourinho mengaku bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa timnya kurang bugar secara fisik dan tidak mampu mengatasi gaya bertahan yang diterapkan lawan dengan baik.

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Ia menjelaskan bahwa Alavés menutup ruang bagi para pemainnya dan mengandalkan transisi serangan yang cepat, sehingga menyulitkan upaya menembus pertahanan mereka dan mencapai kotak penalti.