Pemain Portugal, Joao Felix, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Al Nassr setelah melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang Neom pada Selasa malam ini, dalam laga pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk profesional.

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Gol Felix datang pada momen yang sempurna setelah rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, menjalani malam yang sulit dengan menyia-nyiakan sejumlah peluang, termasuk sebuah tendangan penalti, hingga menjadi sasaran kritik luas dari para suporter melalui media sosial.

Pada menit ke-61 babak kedua, Felix menerima umpan yang luar biasa sebelum melepaskan tembakan menggelegar yang bersarang di gawang Neom, di tengah perayaan para pemain Al Nassr, untuk memberikan dorongan kuat bagi timnya sekaligus meringankan tekanan terhadap Ronaldo setelah ia menyia-nyiakan peluang-peluang mudah.









Gol tersebut menarik perhatian karena kemiripannya yang besar dengan tembakan pemain Turki, Arda Guler, bintang Real Madrid, dalam laga melawan Sevilla pada pekan kesembilan Liga Spanyol, di mana cara menembak dan kekuatan bolanya serupa dalam sebuah momen yang mengingatkan kembali pada gol bintang Turki tersebut.

Dengan gol ini, Felix melanjutkan catatan angka-angka istimewa sejak bergabung dengan Al Nassr, setelah menambah koleksinya menjadi 9 kontribusi gol dalam 11 pertandingan di berbagai ajang, dengan rincian 5 gol dan 4 assist, menegaskan nilai ofensifnya dalam susunan pemain tim.