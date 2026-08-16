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imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
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Diterjemahkan oleh

Video: Al-Shanif: Al-Ittihad Tim yang Kehilangan Arah dan Nihil Secara Teknis

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apa yang dikatakan tokoh media terkenal itu?

Jurnalis ternama Khalid Al-Shanif melontarkan pernyataan pedas, di mana ia menyerang tim dan manajemen klub Al-Ittihad, usai hasil imbang mengejutkan melawan Al-Khaleej dengan skor 1-1, dalam pekan pertama Roshn Saudi League.

Al-Shanif mengatakan dalam programnya "Dawrina Ghair": "Al-Ittihad tidak berubah dari musim lalu, penampilan yang buruk di pekan pertama, tim ini kehilangan arah dan miskin secara teknis serta tidak menawarkan sesuatu yang baru."

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Ia menambahkan: "Manajemennya buruk dan transfer pemain tidak ada, ditambah tidak adanya adaptasi antarpemain dalam skuad, dan saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlanjut?"

Ia melanjutkan: "Andai saya seorang pendukung Al-Ittihad, saya tidak akan datang menonton pertandingan, karena tidak ada indikasi apa pun akan adanya perbaikan situasi, semoga Allah menolong para suporter."

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Al Najma
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Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
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Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

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Ia menutup: "Bagaimana tim ini bisa berubah dari pesaing gelar menjadi sekumpulan nama tanpa identitas, karena itu harus ada sejumlah langkah untuk menyelamatkan klub."

Al-Ittihad tengah menjalani salah satu fase terburuknya sejak musim lalu, akibat kekacauan manajemen, kepergian para bintang, level teknis yang buruk, dan berbagai persoalan sulit lainnya.

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