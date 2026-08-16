Jurnalis ternama Khalid Al-Shanif melontarkan pernyataan pedas, di mana ia menyerang tim dan manajemen klub Al-Ittihad, usai hasil imbang mengejutkan melawan Al-Khaleej dengan skor 1-1, dalam pekan pertama Roshn Saudi League.

Al-Shanif mengatakan dalam programnya "Dawrina Ghair": "Al-Ittihad tidak berubah dari musim lalu, penampilan yang buruk di pekan pertama, tim ini kehilangan arah dan miskin secara teknis serta tidak menawarkan sesuatu yang baru."

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Ia menambahkan: "Manajemennya buruk dan transfer pemain tidak ada, ditambah tidak adanya adaptasi antarpemain dalam skuad, dan saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlanjut?"

Ia melanjutkan: "Andai saya seorang pendukung Al-Ittihad, saya tidak akan datang menonton pertandingan, karena tidak ada indikasi apa pun akan adanya perbaikan situasi, semoga Allah menolong para suporter."

Ia menutup: "Bagaimana tim ini bisa berubah dari pesaing gelar menjadi sekumpulan nama tanpa identitas, karena itu harus ada sejumlah langkah untuk menyelamatkan klub."

Al-Ittihad tengah menjalani salah satu fase terburuknya sejak musim lalu, akibat kekacauan manajemen, kepergian para bintang, level teknis yang buruk, dan berbagai persoalan sulit lainnya.