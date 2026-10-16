Al Nassr tidak masuk dalam hitungan sejumlah analis olahraga sebagai tim yang paling berpeluang meraih gelar Piala Super Arab Saudi, setelah diskusi dalam program "Dorina Ghair" mengungkap beragam jagoan untuk para kontestan turnamen, tanpa menyebut "Al Alami" dari sisi para narasumber yang ikut dalam perbincangan tersebut. Hal ini membuka pertanyaan seputar peluang klub itu dalam persaingan merebut gelar.

Cerita ini dimulai ketika jurnalis Khalid Al Shanif, pembawa acara program "Dorina Ghair", mengajukan pertanyaan kepada para narasumbernya mengenai prediksi mereka tentang tim yang akan menjuarai Piala Super Arab Saudi. Jawabannya pun beragam, antara menjagokan Al Ahli, memperkirakan bahwa pemenang laga antara Al Ahli dan Al Qadsiah akan merebut gelar, sementara pendapat lain langsung memilih Al Qadsiah.

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Nasser Al Shamrani, mantan bintang sepak bola Arab Saudi, mengatakan bahwa menurutnya Al Ahli adalah tim yang paling siap meraih gelar tersebut, merujuk pada keyakinannya akan kemampuan "Al Raqi" menampilkan level permainan yang kuat selama ajang turnamen berlangsung, serta menuntaskan laga-laga yang mereka jalani.

Di sisi lain, Ahmed Atif memilih jalur berbeda dalam prediksinya. Ia menilai bahwa tim yang memenangi duel antara Al Ahli dan Al Qadsiah akan menjadi yang paling dekat dengan gelar turnamen, tanpa memberikan keunggulan jelas kepada salah satunya sebelum mengetahui hasil pertandingan yang dinanti tersebut.

Sedangkan Manaf Abu Shuqair menjagokan Al Qadsiah untuk memenangi Piala Super Arab Saudi, sehingga ia menjadi pemilik prediksi paling tegas soal identitas juara di antara para narasumber program tersebut, di saat Al Nassr sama sekali tidak muncul dalam pilihan mereka.

Prediksi-prediksi ini menyoroti persaingan yang dinanti untuk gelar Piala Super Arab Saudi, dengan perbedaan sudut pandang para analis mengenai siapa tim yang paling dekat dengan gelar.

Meski Al Nassr absen dari prediksi para narasumber program tersebut, penentuannya tetap berada di dalam lapangan, di mana prediksi saja tidak cukup untuk menentukan juara. Justru hasil dan penampilan di laga-laga penentuan yang akan menjadi penentu dalam perlombaan meraih gelar.

Piala Super Arab Saudi dijadwalkan berlangsung di Kuwait pada periode 19 hingga 23 Desember 2026, di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad, dengan partisipasi empat klub, yaitu Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah, dan Al Kholood.

Hasil undian mempertemukan Al Ahli dengan Al Qadsiah di semifinal pertama, sementara Al Nassr berhadapan dengan Al Kholood di semifinal kedua, dengan kedua pemenang akan melangkah ke laga final untuk bersaing memperebutkan gelar.