Video: Al-Maliki melepaskan tembakan ke arah Denis: Mengapa Anda tidak memanggil saya ke timnas?

Abdulelah Al-Malki, gelandang Al-Diriyah sekaligus mantan bintang Al-Hilal, mengungkapkan kemarahannya yang besar terhadap pelatih timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, karena tidak dipanggil untuk memperkuat Saudi.

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Kerajaan Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah turnamen Piala Teluk Arab yang berlangsung dari 23 September ini hingga 6 Oktober mendatang, namun hingga kini Donis belum mengumumkan daftar timnas yang akan tampil di turnamen tersebut.

Akan tetapi, tampaknya Al-Malki telah mengetahui keputusan tidak dipanggilnya ia ke Saudi, yang memicu kemarahannya, terlebih ia merupakan salah satu tulang punggung timnas Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya selama berseragam Al-Hilal, meski ia tidak selalu tampil secara konsisten.

Al-Malki mengatakan dalam pernyataan yang disorot program "Rotana Sport ma'a Waleed": "Hingga kini saya tidak tahu alasan saya tidak dipanggil ke timnas Arab Saudi, apakah alasannya teknis atau personal?".

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Ia menambahkan: "Jika alasannya teknis, maka ini aneh, karena pelatih timnas Arab Saudi ingin merekrut saya ketika ia menjadi pelatih klub Al-Khaleej, tetapi saat itu saya tidak setuju".

Ia melanjutkan: "Saya telah bermain sekitar 75% dari pertandingan tim saya hingga saat ini, dan itu merupakan angka yang bagus bagi pemain Saudi di tengah meningkatnya level permainan dan keterlibatan pemain asing".

Ia menutup pernyataannya: "Saya kira alasan tidak dipanggilnya saya kembali ke hal-hal personal, dan saya tidak tahu apa pun selain itu, dan saya berharap bisa bergabung dengan timnas Arab Saudi di Piala Teluk".