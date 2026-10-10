Aksi salah satu bintang Al Nassr dalam pertandingan melawan Al Diriyah memicu kontroversi luas, setelah ia memilih menyelesaikan serangan berbahaya seorang diri alih-alih mengoper bola kepada rekan setimnya asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dalam momen yang kembali membuka perdebatan soal keegoisan di lapangan serta keinginan sebagian pemain untuk mencuri sorotan dalam laga-laga besar.

Sebelumnya, Ronaldo berhasil mencetak gol pertama dalam kemenangan Al Nassr atas Al Diriyah dengan skor 3-0, pada Jumat malam, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, sehingga kapten "Al Alami" itu melanjutkan perburuan gol bersejarahnya yang ke-1000, dalam malam yang juga menyaksikan ketajamannya dan kemampuannya menciptakan peluang.

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Mantan bintang Al Nassr, Fahad Al Hariri, berbicara soal momen kontroversial itu dalam kemunculannya di program "Dourina Ghair", seraya menyebutkan bahwa ia sudah menduga Kingsley Coman asal Prancis tidak akan mengoper bola kepada Ronaldo, namun ia akan mengambil keputusan berbeda seandainya berada di posisi tersebut.

Al Hariri berkata: "Saat Coman berhasil lolos seorang diri, saya bilang ia tidak akan mengopernya, tetapi seandainya saya berada di posisinya, saya akan mengopernya kepada Ronaldo. Namun, Coman tengah berada di bawah tekanan dan ingin meraih status bintang di liga ini. Tampaknya Coman lebih percaya diri dan memiliki naluri mencetak gol, dan mungkin ia menilai Ronaldo juga dalam posisi offside. Bahkan Ronaldo sendiri memiliki semangat yang luar biasa, mencetak gol, dan menciptakan peluang."

Al Hariri menjelaskan bahwa aksi Coman mungkin berkaitan dengan keinginannya untuk membuktikan kemampuannya dan meninggalkan jejak di Liga Roshn, terutama di tengah tekanan yang menyertai para pemain dengan nama besar. Namun, pada saat yang sama ia menegaskan bahwa mengoper bola kepada Ronaldo merupakan pilihan yang tersedia menurut pandangannya.

Terlepas dari kontroversi yang menyertai momen tersebut, Ronaldo tampil dengan semangat tinggi dan berhasil meninggalkan jejaknya dalam kemenangan atas Al Diriyah, menegaskan bahwa fokusnya di lapangan masih terjaga, di saat Al Nassr terus meraih hasil positif dan melanjutkan persaingan untuk memuncaki Liga Roshn Saudi.