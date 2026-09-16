Fahd Al-Harifi, legenda Al-Nassr, melancarkan serangan terhadap bintang Portugal Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, usai kekalahan telak dari Al-Ain Uni Emirat Arab dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

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Al-Harifi ikut dalam gelombang kritik yang menghantam Ronaldo setelah kekalahan dari Al-Ain, dengan menilai bahwa keberlanjutan pemain Portugal itu bersama Al-Nassr tidak lagi memberikan manfaat yang diharapkan bagi klub, baik dari sisi teknis maupun dari segi hasil dan trofi, seraya meminta manajemen mengambil keputusan tegas terkait masa depannya.

Al-Harifi mengatakan dalam pernyataan melalui program "Dawrina Ghair": "Ronaldo tidak menambahkan apa pun bagi Al-Nassr, keberadaannya tidak memiliki arti penting bagi klub, dan ia harus diusir saat ini juga", sambil mengkritik keberlanjutan ketergantungan pada kapten tim tersebut meski usianya sudah bertambah dan, menurut pandangannya, tidak memberikan tambahan yang diharapkan.

Legenda Al-Nassr itu menambahkan: "Ronaldo tidak membawa trofi-trofi besar bagi Al-Nassr, bahkan dari sisi pemasaran pun klub tidak mendapat keuntungan darinya, mengapa manajemen menunggunya? Pemain yang sudah berusia lanjut dan tidak memberikan saya tambahan yang diharapkan, dan pada saat yang sama menerima uang dalam jumlah besar tanpa manfaat".

Al-Harifi menunjukkan bahwa keberlanjutan Ronaldo, menurut pandangannya, tidak melayani tujuan-tujuan Al-Nassr, dengan menilai bahwa pemain itu kini lebih berfokus mewujudkan pencapaian individunya yaitu mencapai 1.000 gol, alih-alih membantu tim mewujudkan tujuan kolektifnya dan meraih trofi.

Legenda Al-Nassr itu melanjutkan ucapannya dengan menegaskan bahwa klub lebih besar daripada pemain mana pun, dengan mengambil contoh apa yang terjadi pada pemain Prancis Karim Benzema di Al-Hilal, seraya berkata: "Al-Nassr lebih besar daripada Ronaldo, dan kita sudah melihat apa yang dilakukan Al-Hilal dengan Benzema, mereka memutuskan melepasnya ketika merasa bahwa pemain itu tidak memberikan manfaat yang diharapkan, dan kita harus memperlakukan pemain Portugal itu dengan cara yang sama".

Pernyataan Al-Harifi ini datang menyusul salah satu pertandingan tersulit Al-Nassr musim ini, setelah kalah dari Al-Ain dengan skor 4-0, sehingga tekanan terhadap Ronaldo dan tim pelatih di bawah pimpinan Ange Postecoglou pun kian meningkat, di tengah perdebatan luas mengenai masa depan sang kapten tim dan perannya pada periode mendatang.

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