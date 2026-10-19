Al-Feiha mengejutkan tuan rumah Al-Ahli dengan gol yang tak terduga pada menit ke-45, memanfaatkan dorongan tuan rumah yang mencari gol lebih dulu, dalam laga yang tengah berlangsung di Stadion Al-Majmaah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Al-Ahli menekan dengan kuat demi mencari gol untuk unggul, dengan memperbanyak serangan melalui sayap, tetapi upaya mereka terbentur ketangguhan pertahanan Al-Feiha dan sejumlah situasi offside yang berulang.

Pada saat Al-Ahli mengerahkan seluruh kekuatan serangannya, Al-Feiha melancarkan serangan balik yang cepat dan mematikan pada menit ke-45, yang berawal dari sisi kiri lewat umpan bek Ahmed Bamsaud kepada Hugo Mora yang menerobos dari lini tengah hingga ke batas kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan keras bak roket dengan kaki kanannya, yang tak mampu diantisipasi kiper Abdulrahman Al-Sanbi, dan bersarang di pojok kanan atas gawang Al-Ahli.

Al-Ahli tidak menunggu lama, dan menyamakan kedudukan pada menit ke-45+3 lewat pemain pengganti Artem Bondarenko, yang masuk menggantikan Ziyad Al-Johani yang cedera, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Setelah Al-Ahli unggul melalui tendangan penalti pada babak kedua lewat Firas Al-Buraikan, Al-Feiha mampu menyamakan kedudukan sekali lagi dengan tendangan keras bak roket yang untuk kedua kalinya mempermalukan kiper Abdulrahman Al-Sanbi, karena ia tidak mampu melindungi gawangnya, yaitu pada menit ke-65 lewat Jayson.









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