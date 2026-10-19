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Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Al-Buraikan pecahkan puasa golnya di Liga Roshn

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
F. Al-Buraikan
Arab Saudi

Kontribusi menentukan dalam laga krusial

Firas Al-Buraikan mengakhiri puasa golnya di Liga Roshn Saudi, pada Senin malam ini, kontra Al-Fayha.

Al-Ahli mengalahkan Al-Fayha dengan skor 3-2 pada Senin malam ini di Stadion Al-Majma'ah, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Penyerang Al-Ahli itu menanti hingga penampilan kesembilannya di Liga Roshn 2026-2027, dan yang ketiga dalam susunan pemain utama, untuk membukukan gol pertamanya di kompetisi musim ini, lewat penalti yang dieksekusinya dengan sukses pada menit ke-59.

Al-Buraikan tampil sebagai starter hari ini untuk menutupi absennya penyerang utama Al-Ahli, Ivan Toney, yang memuncaki daftar pencetak gol kompetisi (11 gol), karena cederanya pada sendi panggul.

Al-Ahli mampu memastikan kemenangan dalam laga tersebut, meski Al-Fayha menyamakan kedudukan setelah gol Al-Buraikan, karena "Al-Raqi" mencetak gol ketiga lewat Artem Bondarenko yang tampil gemilang usai masuk menggantikan Ziyad Al-Juhani, di mana pemain Ukraina itu mencetak dua gol yang berkontribusi merebut tiga poin.

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