Video: Al-Buraikan: Kami meraih satu gelar dan tersisa gelar kedua

Penyerang timnas Arab Saudi, Firas Al-Buraikan, menegaskan usai Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk "Khaleeji 27" bahwa pencapaian ini menjadi sumber kebanggaan dan kehormatan bagi para pemain serta suporter.

Al-Buraikan berperan mengembalikan timnas Arab Saudi ke podium juara Piala Teluk untuk pertama kalinya sejak 2003, setelah mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Uni Emirat Arab pada laga final, Selasa malam.

Al-Buraikan mengatakan dalam pernyataan kepada "Asharq Al-Awsat": "Apa yang terjadi adalah kebanggaan dan kehormatan," seraya menambahkan bahwa "semua pertandingan turnamen ini sulit, tetapi kami membuatnya menjadi mudah," sebagaimana ungkapannya.









Ia melanjutkan: "Insya Allah yang akan datang lebih baik. Kami semua mendambakan turnamen ini, dan masih ada satu turnamen lagi bagi kami," yang ia maksud adalah Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi pada awal tahun depan.

Ketika ditanya tentang gol terindah di turnamen ini, Al-Buraikan menjawab: "Golku ke gawang Oman," tanpa menjelaskan apakah gol pertama atau kedua karena ia mencetak dua gol ke gawang Oman, lalu ia menegaskan bahwa gol terindahnya adalah "gelar juara Piala Teluk".

Firas Al-Buraikan meraih penghargaan pemain terbaik Khaleeji 27 setelah mencetak 3 gol.