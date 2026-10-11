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Video: Al Ahly tundukkan Zamalek dan sementara melesat ke puncak

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Mesir

Al Ahly menyegel derby Mesir dengan dua gol ke gawang Zamalek

Al Ahly memenangi laga puncak sepak bola Mesir melawan rival tradisionalnya, Zamalek, dengan dua gol tanpa balas, Minggu malam, pada pekan keenam Liga Premier Mesir.

Al Ahly menguasai jalannya babak pertama dan berhasil mencatatkan gol pertama mereka pada menit ke-39 melalui tendangan Mohamed Hany.

Zamalek bangkit di babak kedua setelah penampilan menonjol dari pemainnya, Chiquinho Banza.

Zamalek nyaris menggetarkan jala gawang dalam lebih dari satu kesempatan, andai saja bukan karena ketangguhan kiper Mostafa Shobeir.

Pada menit ke-80, Moncef Bakrar memperbesar keunggulan Al Ahly dengan mencetak gol kedua lewat tendangan keras dari luar kotak penalti.

Al Ahly pun mengoleksi 16 poin dan memuncaki klasemen Liga Mesir secara sementara, menunggu hasil pertandingan Pyramids melawan Ceramica Cleopatra.

Sementara itu, perolehan poin Zamalek sebagai juara bertahan terhenti di angka 13 poin, berada di peringkat ketiga klasemen kompetisi.

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