Al Ahly Mesir membalikkan ketertinggalan satu gol dari tuan rumah Kitara Uganda menjadi kemenangan dramatis 2-1 pada Sabtu malam, dalam leg pertama babak 32 besar Piala Konfederasi Afrika.

Al Ahly nyaris mencetak gol cepat pada menit kedelapan melalui sepakan kepala Moncef Bakrar, setelah umpan silang Afsha, namun bola membentur tiang gawang.

Al Ahly mendapatkan peluang berbahaya untuk menggetarkan jala pada menit ke-10, tetapi tembakan Yasser Marei dari dalam kotak penalti hanya melewati tiang gawang sedikit.

Berbanding terbalik dengan jalannya pertandingan, tim Uganda itu mampu mencetak gol pertamanya ke gawang kiper Mohamed El Shenawy pada menit ke-32.

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Al Ahly memasuki babak kedua dengan tekanan serangan, yang berbuah gol penyeimbang melalui Omar El Saei pada menit ke-67 lewat tembakan keras setelah aksi individu yang memukau.

Al Ahly kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-82, yang dieksekusi dengan sukses oleh Ahmed Sayed Zizo, sehingga Al Ahly kembali ke Mesir dengan kemenangan berharga.



