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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Al Ahli menghajar Al Riyadh dengan lima gol di Liga Roshn

I. Toney
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Riyadh
Inggris
Arab Saudi

Apakah Ini Kebangkitan?

Al Ahli meraih kemenangan besar dengan skor 5-0 atas Al Riyadh, pada hari Jumat ini, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Al Ahli unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, di mana Ivan Toney mencetak gol pertama pada menit ke-16 melalui titik penalti, kemudian Spertsyan menambah gol kedua pada menit ke-43, sementara Francisco Trincao menutup babak tersebut dengan mencetak gol ketiga pada waktu tambahan.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL


Toney menambah gol keduanya di pertandingan ini dan gol keempat bagi Al Ahli melalui titik penalti pada menit ke-61, sementara Naif Masoud menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima pada menit ke-87.

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Dengan hasil ini, Al Ahli naik ke peringkat keempat di Liga Roshn dengan 9 poin, sementara Al Riyadh tetap berada di peringkat ke-12 dengan 4 poin.

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