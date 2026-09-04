Video: Al Ahli menghajar Al Riyadh dengan lima gol di Liga Roshn

Al Ahli meraih kemenangan besar dengan skor 5-0 atas Al Riyadh, pada hari Jumat ini, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Al Ahli unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, di mana Ivan Toney mencetak gol pertama pada menit ke-16 melalui titik penalti, kemudian Spertsyan menambah gol kedua pada menit ke-43, sementara Francisco Trincao menutup babak tersebut dengan mencetak gol ketiga pada waktu tambahan.





Toney menambah gol keduanya di pertandingan ini dan gol keempat bagi Al Ahli melalui titik penalti pada menit ke-61, sementara Naif Masoud menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima pada menit ke-87.

Dengan hasil ini, Al Ahli naik ke peringkat keempat di Liga Roshn dengan 9 poin, sementara Al Riyadh tetap berada di peringkat ke-12 dengan 4 poin.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"