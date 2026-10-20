Hotel tempat menginap Barcelona di ibu kota Prancis, Paris, menyaksikan pelepasan kembang api oleh sejumlah pendukung Paris Saint-Germain pada dini hari Selasa ini, dalam upaya mengganggu para pemain tim Catalan dan menghalangi mereka untuk beristirahat menjelang laga besar antara kedua tim.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona akan bertandang ke markas Paris Saint-Germain pada hari Selasa ini, dalam sebuah pertandingan yang digambarkan Hansi Flick sebagai "ujian yang bagus untuk mengetahui kondisi kami saat ini".

Stadion Parc des Princes akan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan terkuat yang bisa disaksikan di dunia sepak bola saat ini. Meski musim masih berada di awal perjalanannya, tim Catalan dan tim Prancis tersebut telah menampilkan level dan kesan terbaik sejak kompetisi bergulir.

Meski Barcelona dan Paris Saint-Germain tidak menghadapi tekanan besar di segi klasemen, sehingga hasil apa pun dalam pertandingan ini tidak akan menentukan, suasana yang menyelimuti laga ini membawa nuansa Eropa yang luar biasa, lebih menyerupai suasana laga-laga besar yang berlangsung pada bulan Maret dan April di babak gugur, ketimbang suasana pertengahan Oktober.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Para pendukung Paris Saint-Germain, yang menyadari pentingnya laga ini, mulai menjalankan peran mereka dalam upaya membantu tim asuhan pelatih Luis Enrique.

Sebagian pendukung Prancis menilai bahwa aksi apa pun, sekecil apa pun itu, bisa ikut menjatuhkan tim Catalan. Hal inilah yang mendorong sejumlah dari mereka untuk mendatangi hotel tempat menginap Barcelona, Domaine de Rennes Margaux Paris, pada dini hari ini, dengan tujuan mengganggu para pemain tim berjuluk Blaugrana itu.

Jurnalis José Álvarez, reporter program "El Chiringuito", memergoki sejumlah pendukung Paris Saint-Germain selepas pukul 01.15 dini hari, saat mereka menyalakan kembang api dengan tujuan mencegah rombongan Barcelona mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Praktik ini lazim terjadi di ibu kota Prancis menjelang laga-laga penting di Liga Champions Eropa, dengan tujuan mengintimidasi lawan dan memengaruhi mereka sebelum pertandingan.

Pembatasan jam malam yang diberlakukan di Place de la République dan kawasan Les Halles, menyusul kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir akibat aksi protes kelompok Rompi Kuning terhadap kebijakan pemerintahan Emmanuel Macron, tidak mencakup kawasan tempat hotel Barcelona berada. Hal itu memungkinkan para pendukung Paris Saint-Germain melancarkan praktik yang semakin meluas di berbagai penjuru Eropa.

Bagaimanapun juga, tampak jelas bahwa Barcelona akan menghadapi suasana yang sangat bermusuhan di Stadion Parc des Princes, yang akan menambah kesulitan tugas tim dalam sebuah laga yang pada dasarnya memang keras dan rumit.

Tim asuhan Hansi Flick berambisi menjatuhkan juara bertahan dua edisi terakhir Liga Champions Eropa itu, demi mengirimkan pesan kuat dan membuktikan kemampuan mereka, menjelang laga El Clasico yang dinanti pada akhir pekan depan.