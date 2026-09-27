Timnas Qatar lolos dari kepungan Yaman, setelah meraih kemenangan sulit dengan skor 1-0, pada hari Minggu ini, di Stadion Al-Inma, dalam laga pekan kedua turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", untuk memastikan lolosnya secara resmi ke babak semifinal.

Qatar berutang kemenangan ini kepada gol Youssef Abdurrazaq, yang tercipta pada menit ke-63, dalam sebuah laga yang menyaksikan penampilan menawan dari kedua kiper timnas, terutama Mohammed Aman, yang menepis tendangan penalti dari Akram Afif dan menggagalkan Qatar untuk menggandakan keunggulannya.

Timnas Qatar memasuki laga dengan mengincar kemenangan kedua secara beruntun, setelah mengawali perjalanannya di turnamen dengan kemenangan atas Bahrain dengan skor 2-0, sementara timnas Yaman berupaya menebus kekalahan telaknya dari Uni Emirat Arab dengan skor 4-0 di pekan pertama.









Akram Afif nyaris memberi Qatar keunggulan lebih awal, tetapi kiper Mohammed Aman tampil gemilang dan menepis peluang tersebut, sebelum Issa Lai mengalami cedera pada menit kesembilan, hingga meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Jassem Jaber.

Timnas Yaman membalas dengan sebuah upaya berbahaya pada menit ke-24, namun Mohammed Abu Nada melakukan intervensi tepat waktu dan menyelamatkan gawang Qatar dari kebobolan gol pertama.

Akram Afif kembali mengancam gawang Yaman satu menit kemudian, tetapi Mohammed Aman melanjutkan penampilan gemilangnya dan menepis tendangan bintang Al-Sadd itu dari dalam kotak penalti, lalu kiper Yaman itu kembali menepis upaya baru dari Afif pada menit ke-28.

Pada menit ke-38, Abdulwasea Al-Matari nyaris menggetarkan gawang Qatar, namun Mohammed Abu Nada menyelamatkan gawangnya dengan brilian, hingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata, di tengah penampilan cemerlang kedua kiper timnas.









Timnas Qatar memasuki babak kedua dengan tekanan yang lebih besar, dan Ayoub Al-Alawi nyaris membuka keunggulan lewat sundulan yang melintas di samping tiang.

Pada menit ke-63, Youssef Abdurrazaq akhirnya berhasil membongkar pertahanan Yaman, setelah mencetak gol keunggulan bagi Qatar, hingga memberi Qatar keunggulan penting dalam laga ini.

Ahmed Alaa nyaris menambah gol kedua, tetapi mistar gawang menahan tendangannya, sebelum Mohammed Aman kembali tampil gemilang dan menggagalkan Ayoub Al-Alawi mencetak gol pada menit ke-68.









Timnas Qatar mendapat peluang untuk memastikan laga dengan gol kedua dari tendangan penalti pada menit ke-72, tetapi Akram Afif menyia-nyiakannya setelah Mohammed Aman menepis tendangan itu dengan brilian.

Meski Yaman berupaya untuk kembali menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, timnas Qatar mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang, hingga keluar dengan kemenangan berharga bersih 1-0.

Dengan kemenangan ini, timnas Qatar menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 poin di puncak Grup B, setelah meraih dua kemenangan beruntun, hingga secara resmi memastikan lolos ke babak semifinal Khaliji 27.



























