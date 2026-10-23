Abdullah Al-Hamdan tidak butuh waktu lama untuk membalas kepercayaan sang pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, setelah penyerang Al-Nassr itu berhasil menggetarkan gawang Al-Faisaly lebih awal, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

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Al-Hamdan mencetak gol pertama Al-Nassr pada menit keempat babak pertama, memberikan timnya keunggulan dini, sekaligus menegaskan kepada pelatihnya bahwa keputusan menurunkannya sebagai pemain inti menggeser pemain Brasil Angelo Gabriel bisa membuahkan hasil, setelah ia mendapatkan kesempatan tampil berdampingan dengan Cristiano Ronaldo di lini depan.

Gol ini membawa arti khusus bagi Al-Hamdan, karena menjadi gol keempatnya sepanjang musim ini, sehingga ia melanjutkan upayanya membuktikan kemampuannya memberikan nilai tambah di lini serang, dengan memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan di susunan pemain inti.

Postecoglou sebelumnya memutuskan melakukan perubahan mencolok pada susunan pemain Al-Nassr menghadapi Al-Faisaly, dengan mencoret Angelo dari susunan awal dan menurunkan Al-Hamdan, serta mengandalkan formasi 4-4-2, dalam langkah yang memberikan penyerang Saudi itu kesempatan bergerak di dekat Ronaldo sebagai pengganti kehadiran Angelo dalam susunan inti.

Dengan gol dini ini, Al-Hamdan memberikan jawaban terbaik yang mungkin atas pilihan pelatihnya, setelah menerjemahkan kepercayaan menjadi gol pada menit-menit awal, sehingga menempatkan Postecoglou pada awal yang sempurna bagi taruhan taktiknya dalam duel melawan Al-Faisaly.



