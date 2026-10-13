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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Diterjemahkan oleh

Video: 7 gol dan tamparan yang tak akan terlupakan, Club Brugge berkuasa di markas Inter

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Kekalahan yang mematikan

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Club Brugge meraih kemenangan bersejarah 4-3 atas Inter Milan di Stadion "San Siro", dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, pada laga gila yang menyaksikan tujuh gol dan perubahan skor yang berkali-kali, Selasa malam ini.

Inter menguasai jalannya pertandingan di babak pertama dan menciptakan banyak peluang melalui Marcus Thuram, Lautaro Martinez, dan Federico Dimarco. Namun Club Brugge justru membuka keunggulan lebih dulu dari titik penalti pada menit ke-30, yang dieksekusi Nicolo Tresoldi setelah pelanggaran Hakan Calhanoglu terhadap Carlos Forbs.

Pada menit ke-44, Lautaro Martinez menyamakan kedudukan dengan gol dari dalam kotak penalti setelah umpan cerdik Dimarco, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Club Brugge membalikkan keadaan

Pada menit ke-63, Club Brugge memanfaatkan blunder fatal lini belakang Inter, ketika kiper Josep Martinez keluar terlalu jauh dari areanya, sebelum Forbs mencuri bola dan mengirimkannya kepada Tresoldi untuk menceploskan bola ke gawang yang kosong, membawa tim tamu memimpin 2-1.

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Pada menit ke-74, Tresoldi melengkapi "hat-trick" setelah Forbs melepaskan tembakan yang membentur Josep Martinez, lalu Tresoldi menyambutnya dan mengoyak gawang Nerazzurri untuk kali ketiga, memperlebar jarak menjadi 3-1.

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Pada menit ke-81, Lautaro Martinez memperkecil ketertinggalan setelah Jan Sommer menepis tembakan Sucic, yang kemudian disambar Lautaro ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 3-2.

Namun pada menit ke-87, Romeo Vermant kembali membawa Club Brugge menjauh, saat ia melepaskan tembakan melewati atas kepala kiper, memperlebar jarak kembali menjadi 4-2.

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Perlawanan Inter terus berlanjut hingga waktu tambahan, dan mereka berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 melalui gol Ange-Yoan Bonny pada menit ke-93, setelah umpan dari Stankovic. Namun waktu tidak cukup untuk menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan berat.

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