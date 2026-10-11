Video: 5 menit yang menentukan laga, Milan tersandung melawan Sassuolo

Sassuolo memaksakan hasil imbang 1-1 atas tamunya Milan, Minggu malam ini, dalam pekan keenam Liga Italia, sehingga menggagalkan peluang pelatih Ruben Amorim untuk membawa timnya naik ke peringkat ketiga Liga Italia.

Milan unggul lebih dulu melalui gol Adrien Rabiot pada menit ke-63, sebelum Odenthal menyamakan kedudukan untuk Sassuolo lima menit berselang, hingga laga berakhir dengan pembagian poin bagi kedua tim.

Dengan hasil ini, Milan mengoleksi 12 poin di peringkat keempat, sementara Sassuolo mencapai 8 poin di peringkat kesepuluh.

Babak pertama diwarnai beberapa kali penghentian akibat cedera dan berakhir tanpa gol, meski kedua tim sama-sama mencoba. Sassuolo tampil lebih aktif pada menit-menit awal, sementara Milan membutuhkan waktu untuk menguasai bola.

Pada menit ke-18, Matteo Gabbia mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan dengan tandu, dan Koni De Winter menggantikannya pada menit ke-20. Enam menit kemudian, Sassuolo juga harus melakukan pergantian dini setelah Fedi Lissen keluar karena cedera, dan Kaas Odenthal masuk menggantikannya.

Rabiot nyaris membawa Milan unggul pada menit ke-32, namun sepakan kepalanya melambung di atas mistar, sementara kiper Sassuolo Arijanet Muric tampil gemilang pada menit-menit akhir babak pertama dengan menggagalkan dua percobaan berbahaya Gonzalo Ramos, lalu menepis sepakan kepala Strahinja Pavlovic pada masa tambahan waktu.

Memasuki babak kedua, Amorim memasukkan Luka Modric menggantikan Pervis Estupinan dalam upaya menghidupkan lini tengah.









Setelah beberapa percobaan Milan, gol pertama lahir pada menit ke-63, ketika Modric mengirim bola kepada Rabiot, yang melepaskan tembakan keras dari sudut sempit di dalam kotak penalti dan menempatkannya ke atap gawang.





Namun kegembiraan tim tamu tidak bertahan lama; Odenthal mengembalikan laga ke titik awal pada menit ke-68, setelah menyambut bola yang sampai kepadanya dari sepak pojok Armand Lauriente dan sentuhan Josh Doig, lalu menembak dari jarak dekat di tengah kerumunan hingga bola bersarang di jala.

Setelah gol penyeimbang, peluang datang untuk kedua tim, terutama upaya Domenico Berardi yang berakhir dengan tembakan melambung di atas mistar, sementara Mike Maignan menggagalkan dua percobaan berbahaya Sassuolo pada menit ke-65.

Wasit juga menganulir gol tuan rumah pada menit ke-88 setelah meniup peluit karena adanya pelanggaran di dalam kotak penalti. Hasil tidak berubah hingga menit-menit tersisa, sampai peluit panjang dibunyikan.