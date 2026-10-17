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Video: 5 menit cukup, Hamza Abdelkarim umumkan dirinya dengan gol cepat

Barca Atletic vs Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Abdelkarim
Spanyol
Mesir

bersama tim cadangan

Striker Mesir Hamza Abdelkarim mencetak satu gol untuk Barcelona Athletic pada Sabtu malam ini, saat menghadapi Atzeneta, dalam laga pekan ketujuh Liga Divisi Empat Spanyol.

Hamza mencatatkan gol pertama Barcelona Athletic pada menit kelima, setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti, sehingga memberi tim cadangan itu keunggulan lebih awal dalam pertandingan.

Penampilan striker Mesir tersebut terjadi di saat tim utama Barcelona menjalani laga berat melawan Real Betis pada Sabtu malam ini, dalam pekan kesembilan La Liga Spanyol.

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